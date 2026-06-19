Valparaíso se llena de panoramas para vacaciones de invierno con cultura, deporte y tradición

Una amplia gama de panoramas para disfrutar en familia y para todas las edades, es lo que brindará Valparaíso durante las vacaciones de invierno escolares que comienzan el próximo lunes 22 de junio.

Los días 23 y 30 de junio, a las 15:00 horas, se llevará a cabo un taller de invierno en el Museo Marítimo Nacional y hasta el 04 de julio, de 10:00 a 17:30 horas, se desarrollará una Exposición Temporal Ciclo de Arte y Patrimonio, en el Museo Histórico de Placilla.

Una de las más destacadas, es la celebración de la Fiesta San Pedro, que se desarrollará el día lunes 29 de junio, de 08:00 a 20:00 horas, en las caletas Portales y Membrillo. En tanto, el 11 de julio se realizará una nueva versión de la “Expovino” en el Terminal de Pasajeros Valparaíso.

Respecto del cronograma de actividades que ofrece Valparaíso para este período de descanso, la alcaldesa Camila Nieto expresó que “invito a todos los porteños y porteñas y a quienes nos van a visitar durante estos días de vacaciones a que participen de todos los eventos que ofrece la ciudad de Valparaíso, que son para todos los gustos y edades. Especialmente, también, los que hemos preparado como municipio. Tendremos una diversidad de eventos deportivos, culturales y artísticos para toda la comunidad".

El 27 de junio se efectuará la actividad “Plantar y Danzar: Cruces y exploraciones desde la acción de danzar”, de 10:00 a 13:00 horas, en Espacio la Compañía. En tanto, habrá un concierto de Gerardo Saks, el 26 de junio, de 19:00 a 20:00 horas, en el Centro de Extensión Duoc- UC. Asimismo, la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, se presentará el día 27 de junio, de 19:00 a 21:00 horas, en la Universidad Técnica Federico Santa María.

“Los Afuerinos” se presentarán el 27 de junio a las 22:30 horas en la Sala Rivoli. Además, el taller “Súbete al Escenario” se llevará a cabo del 22 al 27 de junio, de 11:00 a 13:00 horas, en el Teatro Museo del Títere y El Payaso.

Y para los más pequeños del hogar, habrá talleres infantiles de invierno, el 23 y 30 de junio y el 25 de junio y 02 de julio, de 11:00 a 12:30 horas, en el Museo Baburizza.

DEPORTE Y CULTURA

En materia deportiva, la Municipalidad de Valparaíso contempla una serie de talleres gratuitos, entre los que figuran el “Encuentro por el buen vivir” de las Escuelas Deportivas Populares de Básquetbol, el 20 de junio, a las 09:30 horas, en el Gimnasio del Estadio O’ Higgins, de 7 a 17 años, sin previa inscripción.

Del 22 al 26 de junio, de 11:00 a 12:30 horas, se desarrollará un taller de fútbol en la cancha Las Palmas, en El Palo Santo #47, cerro Placeres, de 6 a 12 años sin inscripción.

En tanto, el taller “Saltos, giros y sonrisas”, se llevará a cabo del 22 al 26 de junio, de 15:00 a 17:00 horas, en la junta de vecinos Nº188, calle Dr. Israel Roizblatt, #398, cerro Placeres, para edades entre los 2 a 5 años, sin inscripción.

El show circense "Carpa Azul” se desarrollará el 24 de junio, de 11:00 a 12:30 horas, en el Centro Diurno Adulto Mayor Rodelillo, Av. Rodelillo #4118 para todas las edades y sin inscripción. Además, habrá un taller de escultura con Foami, el 31 de julio, de 11:00 a 13:00 horas, en la Escuela Montedónico, ubicada en Copenhague #20, para niños y niñas entre 6 a 13 años sin inscripción.

Entre las actividades culturales dispuestas por el municipio porteño, figuran el taller de títeres para niñez: "Cuéntalo con calcetines mágicos" por Paloma Olivares, para niños y niñas entre 4 a 10 años en la Biblioteca Municipal de Playa Ancha, a las 15: 30 horas el día 24 de junio.

También se exhibirá ese mismo día, en el Teatro Municipal: "Pequeños Encuentros: historias de amistad", franja de cortometrajes para familias y público mayor de 7 años, junto a Ojo de Pescado a las 16:00 horas.

En la Galería Municipal de Arte, estará la exposición “Aquí se crea”, que reúne trabajos desarrollados por niños, niñas y adolescentes, en talleres y prácticas escolares vinculadas a la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso, abierta a todo público hasta el 11 de julio.

Finalmente, el 25 de junio, se llevará a cabo una jornada territorial en Tranque Seco, OMZ Rodelillo de taller de confección de máscaras: “Monstruosamente me conozco” de 14:00 a 17:00 horas.

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