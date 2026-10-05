Valparaíso registra hasta 90% de ocupación hotelera durante fin de semana marcado el desarrollo del Carnaval Mil Tambores

Un positivo balance de la actividad turística registró Valparaíso durante el fin de semana, marcado por una nutrida agenda de eventos, encabezados por el Carnaval Mil Tambires, que convocó a visitantes de distintas ciudades y permitió fortalecer el movimiento de los principales servicios asociados al turismo.

De acuerdo con representantes del sector, hoteles y hostales de la ciudad alcanzaron niveles de ocupación cercanos al 90%, con algunos establecimientos llegando a su máxima capacidad durante la noche del sábado.

Entre las actividades que contribuyeron a este flujo de visitantes se encuentran el Carnaval de los Mil Tambores, la Feria Cafeyna, el Maratón de Viña del Mar y otras iniciativas culturales y recreativas desarrolladas durante el fin de semana.

Así lo manifestó la encargada del Departamento de Turismo de la Municipalidad de Valparaíso, Stephanie Umaña, quien destacó que “Valparaíso vivió un gran fin de semana turístico. Excelentes cifras de ocupación registran hoteles y hostales de Valparaíso durante este fin de semana, junto a una importante presencia de visitantes que han llegado a nuestra ciudad atraídos por los distintos eventos y actividades que se desarrollan en la zona. Eventos como Cafeyna, la Maratón de Viña del Mar y una nutrida agenda cultural están generando un importante movimiento de visitantes, beneficiando directamente a nuestros alojamientos, restaurantes, comercio y servicios turísticos”.

Asimismo, Umaña resaltó que “Valparaíso está recibiendo a miles de visitantes y queremos que esto sea una buena experiencia para ellos, para que el turismo sea una actividad que beneficie y respete a nuestra comunidad. Disfrutemos Valparaíso, cuidémoslo y seamos parte de un turismo responsable”.

Desde el sector privado también valoraron el movimiento registrado durante el fin de semana. El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, Patricio Veas, señaló que “Mil Tambores es un evento que le hace muy bien a la ciudad. La Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso tiene contacto constante con la mayoría de los gremios de la ciudad, socios y no socios, porque independiente de ello, somos una voz que tenemos que ser sumamente amplia de lo que está pasando en la ciudad. Respecto de la ocupación estuvimos alcanzando el 90%. Es importante considerar cómo dinamiza que los hoteles y hostales estén con la ocupación completa, pues ellos tienen que comprar los insumos, porque el turismo no es solamente una persona que viene a un restaurante y se queda en un hostal, sino que, se genera una cadena productiva que se desarrolla con una identidad de comercios locales”.

En la misma línea, la presidenta de Hoteles de Valparaíso, María José Zapata, subrayó que "este fin de semana tuvimos muy buen movimiento turístico en Valparaíso. Destacamos especialmente la noche del sábado, donde los hoteles consultados por nuestro gremio alcanzaron una ocupación promedio del 85%, con varios establecimientos llegando al 100%”.

Zapata explicó que "la maratón de Viña del Mar generó un importante flujo de visitantes, al que se sumaron distintas actividades como la de la Playa del Deporte, una actividad cultural programada en la Federico Santa María, la Feria Cafeyna con quienes además mantenemos una buena alianza y también coincidió con el festival Mil Tambores, cuyo público utiliza en gran medida los hostales y otro tipo de hospedaje, lo que permitió que la demanda turística se distribuyera entre las distintas alternativas de alojamiento de la ciudad. Cuando Valparaíso y Viña del Mar tienen varios eventos simultáneos, se activa todo el destino”.

PURANOTICIA