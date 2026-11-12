Valparaíso refuerza orientación turística y seguridad ante la llegada masiva de cruceros

Con el objetivo de entregar una mejor experiencia a quienes visitan la comuna de Valparaíso, la Municipalidad está reforzando sus acciones de orientación turística y prevención, considerando tanto a los pasajeros de cruceros como a quienes llegan a la ciudad a través del terminal de buses o en sus vehículos particulares.

Una de las principales iniciativas es la habilitación de un punto de información turística al interior del Terminal de Pasajeros de Cruceros, donde informadores municipales reciben a los visitantes, entregan información sobre los principales atractivos de la ciudad, orientan sus recorridos y comparten recomendaciones para disfrutar de una estadía segura e informada.

Este espacio se suma a los cuatro puntos de información turística que el municipio mantiene habilitados en: Muelle Prat, ascensor Concepción, Terminal Rodoviario y plaza O’Higgins, permitiendo ampliar la cobertura y entregar orientación a quienes recorren la ciudad, independiente de su lugar de procedencia o medio de transporte.

El trabajo también considera la difusión permanente de información a través de los canales digitales del destino, como el sitio web valpoturistico.cl, la aplicación móvil y las redes sociales oficiales de Turismo y Seguridad Ciudadana, plataformas donde se entregan datos de utilidad y recomendaciones de autocuidado para promover una visita informada y responsable.

Stephanie Umaña, directora del Departamento de Turismo de la Corporación Municipal de Desarrollo y Turismo de Valparaíso, señaló que “cada visitante que llega a Valparaíso representa una oportunidad para mostrar lo mejor de nuestra ciudad. Por eso, es fundamental trabajar desde la planificación y la coordinación entre los distintos actores, anticipándonos a sus necesidades. La información turística cumple un rol clave, porque permite que las personas tomen decisiones informadas, recorran la ciudad con mayor confianza y tengan una experiencia positiva durante su estadía. Queremos que Valparaíso no solo sea una ciudad de llegada, sino también un destino que recibe, orienta y acoge a sus visitantes”.

Asimismo, el Departamento de Turismo participa en reuniones periódicas de coordinación convocadas por la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), junto a los distintos actores vinculados a la operación de las recaladas. Estas instancias permiten anticipar requerimientos y fortalecer el trabajo conjunto para recibir a los pasajeros de cruceros.

Por su parte, la Dirección de Seguridad Ciudadana reforzará los patrullajes preventivos coordinados con Carabineros, con el propósito de aumentar la presencia disuasiva frente a delitos e incivilidades y fortalecer la colaboración entre ambas instituciones.

Este despliegue se complementa con el monitoreo permanente de la Central de Cámaras de Televigilancia Municipal, que recientemente recuperó la operatividad de una cámara ubicada en el Paseo Atkinson, ampliando la cobertura de vigilancia en este sector turístico.

A ello se sumarán recorridos informativos de los equipos municipales de Territorio y Análisis por distintos puntos de interés turístico, entregando recomendaciones de autocuidado y prevención, especialmente para evitar el robo de objetos desde el interior de vehículos y la sustracción de especies.

PURANOTICIA