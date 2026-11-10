Valparaíso recibirá crucero que debía inaugurar la temporada en Iquique, pero que cambió su ruta por el paro de camioneros

El crucero "Viking Polaris", que debía abrir la temporada en el Puerto de Iquique, omitió la escala y continuó su viaje rumbo a Valparaíso.

Según publica Portal Portuario, la nave se desvió debido a las eventuales repercusiones que podría tener la paralización de camioneros en el norte del país, convocada para este martes 10 de noviembre.

La embarcación, que se encuentra navegando desde el puerto peruano de Callao con rumbo la zona austral de Chile y Argentina, tenía programado su arribo a Iquique para esta misma jornada de movilización.

Con el cambio en su ruta, su próximo arribo pasó a ser Valparaíso, donde llegará durante la mañana del jueves 12 de noviembre al Terminal 2, operado por Terminal Portuario Valparaíso (TPV).

"Viking Polaris, que iba a llegar a Iquique, al final canceló, porque podía afectar a su operación el tema del paro de camioneros. Por ende, el buque se va directo a Valparaíso, lo vamos a recibir en Valparaíso y lo vamos a tener el día 12 y el día 13 atracado en TPV, sitio 8", señaló Lukas Marcello Ponce, ejecutivo de Agunsa, empresa a cargo de agenciar la nave.

La movilización del sector camionero, que tiene carácter nacional, fue impulsada por la Confederación Fuerza del Norte (CTFN). El gremio acusa que están enfrentando una "situación económica insostenible" que mantendría a "cientos de pequeños y medianos transportistas al borde de la quiebra".

Asimismo, la medida de presión se justificaría ante la alza sostenida del precio de los combustible, lo que habría "absorbido por completo los ingresos del sector".

El Puerto de Iquique presentará una baja en el arribo de cruceros durante la temporada 2026 – 2027, en comparación con la campaña pasada. El recinto portuario del norte chileno acogerá la recalada de seis barcos de pasajeros, cifra menor a las nueve llegadas que se concretaron en el periodo anterior.

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