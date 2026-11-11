Valparaíso mantiene operativos veterinarios gratuitos en los cerros: 30 mascotas fueron atendidas en el cerro Playa Ancha

A más de un mes de finalizar el 2026, la Municipalidad de Valparaíso continúa desarrollando jornadas gratuitas de vacunación, desparasitación y chipeo para perros y gatos en distintos cerros de la ciudad, mediante la Clínica Veterinaria Móvil y con financiamiento íntegramente municipal, acercando estos servicios a las comunidades y facilitando el acceso a la atención preventiva de las mascotas.

En esta oportunidad, el operativo se realizó en la sede de la Junta de Vecinos N°111 Miramar, en Playa Ancha, donde fueron atendidos 30 animales. Durante la jornada, los perros recibieron vacunas antirrábica y séxtuple, además de antiparasitarios internos y externos. En el caso de los gatos, se administraron las vacunas antirrábicas y triple felina, junto con tratamientos antiparasitarios. Asimismo, se realizó la instalación de microchips de identificación para ambas especies.

Respecto de estas iniciativas, la alcaldesa Camila Nieto señaló que "porque sabemos que son parte de nuestras familias, del compromiso también que tenemos nosotros con las familias porteñas que tienen mascotas y que son responsables con ellas, siguen siendo para nosotros una prioridad. Por esta razón, vamos a continuar con los ciclos de vacunación, de chipeo gratuitos para perros y gatos para seguir acercando la atención veterinaria a las comunidades y, sobre todo, promover acciones orientadas al cuidado y el bienestar de todas las mascotas, porque sabemos que en nuestra comuna todavía tenemos una brecha bien grande en torno a ello”.

La iniciativa también ha sido valorada por los vecinos, quienes destacaron la importancia de contar con prestaciones gratuitas, especialmente considerando los costos que implica mantener al día los cuidados veterinarios de sus animales de compañía.

Así lo manifestó Nayadet Chamorro, vecina de Playa Ancha, quien indicó que "lo encuentro maravilloso, porque todo ha subido tanto que ayuda al bolsillo y a poder preocuparse de nuestros bebés peludos. La vacuna ayuda a que no se enfermen, disminuyan las enfermedades y dejen de propagarlas, así que lo encuentro muy bueno”.

En la misma línea, Marcela Villagrán, quien llevó a su gatito Rocky, señaló que “me parece genial que estén haciendo este operativo y ojalá se haga en todo Valparaíso, especialmente para la gente que no tiene recursos para poder cancelar. Me parece genial”.

Cabe destacar que la vacunación constituye una herramienta fundamental para prevenir enfermedades infecciosas y proteger la salud de perros y gatos, contribuyendo también a evitar la transmisión de virus y bacterias que pueden afectar a otros animales y, en algunos casos, a las personas. A esto se suma la instalación de microchips, que permite contar con un sistema de identificación permanente para las mascotas.

De esta manera, el municipio continúa fortaleciendo las acciones de tenencia responsable y acercando servicios veterinarios gratuitos a los distintos sectores de Valparaíso, apoyando a las familias en el cuidado y protección de sus animales de compañía.

PURANOTICIA