Un nuevo avance en la recuperación urbana y patrimonial de Barrio Puerto se concretó con el inicio de las obras del proyecto “Mejoramiento Plazuela San Francisco Barrio Puerto”, iniciativa que permitirá renovar integralmente este tradicional espacio público de Valparaíso, transformándolo en un lugar de encuentro comunitario, recreación y convivencia para vecinos, vecinas y visitantes.

El proyecto contempla una inversión de $234.596.929, financiada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), a través del Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE), conocido en la ciudad como Revive Valparaíso. La intervención se ejecutará en la intersección de calle Clave con calle San Francisco y abarcará una superficie aproximada de 980 metros cuadrados.

Entre las principales obras se considera la habilitación de áreas verdes, la instalación de juegos infantiles, iluminación y mobiliario urbano, además de la consolidación de un espacio público cerrado, que ofrecerá mejores condiciones de seguridad para las familias y quienes frecuentan el sector. La intervención también contempla la preservación de las especies arbóreas existentes.

La alcaldesa Camila Nieto comentó que "hemos buscado recuperar espacios públicos para nuestra comunidad y, sobre todo, acá en el sector del Barrio Puerto, que es parte de nuestro Sitio del Patrimonio Mundial. Este proyecto en particular implica tener una plaza con área verde, con muchos juegos para los niños y niñas, en un sector en el que sabemos que es muy importante que llegue inversión pública".

Uno de los componentes más relevantes del proyecto será la recuperación y puesta en valor del acceso histórico a la plazuela desde calle Clave, donde se conservan un pórtico, un muro y una escalera de piedra, elementos que constituyen importantes vestigios de la historia de este espacio y que serán incorporados a la renovada configuración del lugar.

Las obras, cuyo diseño fue desarrollado considerando la participación de vecinos del sector, beneficiarán directamente a cerca de mil personas que residen en el entorno de Barrio Puerto, además de los aproximadamente tres mil porteños y porteñas que transitan diariamente por los alrededores de la plazuela y calle Clave. El plazo de ejecución es de 210 días corridos, contados desde la entrega de terrenos.

La recuperación de este espacio también responde a una demanda histórica de las organizaciones comunitarias. Así lo destacó Alexis Mancilla, jefe del Grupo G. Scout Blas Cuevas y vecino del sector, quien señaló que "es espectacular, porque esto partió por una iniciativa de varias organizaciones vecinales y del sector. Me acuerdo, porque se hizo un listado para solicitar el uso de este espacio que estaba cerrado y abandonado. Entonces, muchas organizaciones, la junta de vecinos, escuelas del sector, grupo scout, solicitaron y elevaron la solicitud a la Municipalidad y ahí empezó la coordinación donde se permite recuperar este espacio que es histórico e icónico para los vecinos. La plazuela San Francisco es un punto de referencia, por lo tanto, es espectacular que se pueda recuperar este espacio”.

El mejoramiento de la plazuela San Francisco se enmarca en el Lineamiento Habitacional, Infraestructura y Espacio Público del Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso y se emplaza en su Entorno Más Amplio (EMA).

Asimismo, la iniciativa da continuidad al trabajo de vinculación comunitaria impulsado desde 2024 por la Corporación Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, orientado a recuperar áreas verdes y promover espacios de participación y encuentro barrial.

Este proyecto forma parte de la cartera de inversiones proyectada para Barrio Puerto durante el período 2026-2030, que busca avanzar hacia una revitalización urbana integral y sostenible. El objetivo es recuperar espacios públicos activos, cuidados y seguros, fortalecer el comercio local, cultural y de servicios, y promover una planificación urbana con enfoque social y patrimonial, contribuyendo a mejorar la convivencia y la seguridad peatonal.

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