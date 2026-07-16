Valparaíso habilita refugio temporal para animales comunitarios durante el sistema frontal

Como parte de las medidas adoptadas para enfrentar el sistema frontal que afecta a la comuna, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, junto a la concejala Jazmín Murillo, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y las agrupaciones animalistas Dare y Cuchuflí y Negro, habilitó un refugio temporal para animales comunitarios, el que permanecerá operativo, al menos, hasta este domingo.

El espacio corresponde a un galpón facilitado por el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que permitirá resguardar a perros en situación de calle durante los días de lluvia, gracias a un trabajo coordinado entre el municipio, organizaciones animalistas y voluntarios.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó que esta iniciativa responde a una preocupación manifestada por la comunidad y que fue posible gracias al trabajo colaborativo entre distintas instituciones.

"Sabíamos que existía una preocupación completamente atendible por los animales comunitarios frente a este sistema frontal y, por eso, desde el municipio nos sumamos a las gestiones para encontrar una alternativa que permitiera protegerlos. Quiero agradecer especialmente a la concejala Jazmín Murillo, al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y a las agrupaciones Dare y Cuchuflí y Negro por su compromiso y disposición para hacer posible este refugio temporal. Cuando las instituciones y la comunidad trabajan unidas, podemos entregar respuestas concretas", señaló.

La jefa comunal agregó que “el municipio apoyará el funcionamiento del recinto mediante equipos de la Dirección de Medio Ambiente y médicos veterinarios, quienes coordinarán labores como el chipeo, la alimentación y el resguardo de los animales”. Asimismo, formuló un llamado a la comunidad a sumarse como voluntaria en el cuidado de los perros y a colaborar con donaciones de alimento e insumos, las que se estarán recibiendo frente al Arco Británico, en avenida Brasil.

Además, invitó a las personas interesadas a considerar la adopción responsable de estos animales, indicando que “el municipio informará a través de sus redes sociales los mecanismos para acercarse al refugio y conocer a los perros disponibles”. El ingreso de los animales será coordinado por las agrupaciones Cuchuflí y Negro y Dare, en conjunto con los equipos municipales.

El refugio permanecerá habilitado, al menos, hasta el domingo, período durante el cual se espera que continúen las precipitaciones pronosticadas para la zona. Desde la Municipalidad de Valparaíso reiteraron el llamado a colaborar con esta iniciativa, cuyo objetivo es resguardar el bienestar de los animales comunitarios durante la emergencia climática.

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