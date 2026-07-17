Valparaíso ha atendido cerca de 500 emergencias y habilitó refugio para animales comunitarios por el sistema frontal

Durante una nueva sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), la Municipalidad de Valparaíso informó el balance del despliegue preventivo y de respuesta que ha liderado la alcaldesa Camila Nieto para enfrentar el sistema frontal que afecta a la comuna.

Desde el inicio de las precipitaciones, los equipos municipales han atendido 490 requerimientos realizados por vecinos a través de la central telefónica de emergencias habilitada por el municipio. Las solicitudes han considerado la entrega de cortes de nylon y sacos de arena, el retiro de árboles caídos, despeje de caminos, limpieza de sumideros y apoyo en distintos sectores de la ciudad.

Respecto de las medidas preventivas, la alcaldesa Camila Nieto señaló que "el borde costero se mantendrá cerrado y reforzaremos también el cierre de las plazas del plan de la ciudad; y hacemos un llamado a no circular por debajo de las palmeras de la Avenida Brasil, para de esta manera evitar cualquier tipo de accidente". Asimismo, agregó que "los equipos están completamente desplegados por la poda de árboles riesgosos y, por supuesto, seguimos con la entrega de nylon y sacos de arena".

También se informó que el camino a Laguna Verde se encuentra despejado para el tránsito al sector, el cual seguirá siendo monitoreado para que los equipos puedan intervenir de ser necesario.

Es importante señalar que, el municipio porteño, desde el jueves, habilitó una central telefónica de emergencia para canalizar los requerimientos de la comunidad durante el desarrollo del sistema frontal. Los números disponibles serán 32 293 8452 y 32 293 8837.

PLACILLA

La alcaldesa Nieto, junto a equipos municipales, acudieron al sector de Placilla por un desborde del estero, desde donde expresó que "tuvimos algunas casas inundadas, lo que obviamente ha hecho que nuestros equipos municipales, sociales y técnicos estén ahora en estos momentos desplegados en Placilla, hablando con los vecinos y vecinas, también aplicando la ficha de emergencia para nosotros poder dar algún tipo de ayuda, que puede variar esa ayuda, va a depender de la situación en que estén los vecinos y vecinas".

"Ciertamente, si no es habitable el lugar o corre peligro esa persona, la estamos derivando a una red de hostales que tenemos habilitada y, de esa manera, estamos también previniendo algún tipo de situación compleja que pueda suceder. Esto va a ser un punto de constante monitoreo que estamos teniendo”, indicó la jefa comunal.

PASARELA BALMACEDA

En cuanto al retiro de la pasarela Balmaceda ubicada en el sector de Yolanda, la alcaldesa Nieto anunció que “acabamos de recibir la información del COGRID Regional que se nos ha autorizado la solicitud que hicimos ayer de retiro de la pasarela, lo vamos a hacer con financiamiento de la Delegación Presidencial, por tanto, ahora deberíamos comenzar con los trabajos durante la tarde y el día de mañana para hacer el retiro de la pasarela”.

Asimismo, indicó que “tenemos un bypass para que las personas no pasen por el sector de Yolanda, sino que doblen hacia Viña del Mar por el sector donde está la Shell. Es muy importante que respeten esa señalética, que respeten esa instrucción que hemos dado junto con Carabineros, porque es para resguardar, precisamente, que esa pasarela pueda ceder. Recordar que esta pasarela ha sido chocada en distintas oportunidades, pero el último choque, que fue hace una semana, fue la que la dejó en las peores condiciones, que es la que estamos ahora haciéndonos cargo”.

ANIMALES COMUNITARIOS

Como parte de las acciones implementadas durante la emergencia, el municipio habilitó un refugio temporal para animales comunitarios y en situación de calle, gracias a un trabajo coordinado entre las fundaciones animalistas Cuchuflí y Negro, el equipo DARE, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y la concejala Jazmín Murillo.

El espacio permitirá entregar alimentación, atención y resguardo a perros comunitarios y callejeros mientras se mantengan las condiciones climáticas adversas.

RESIDUOS DOMICILIARIOS

En materia de aseo, el municipio informó que el servicio de recolección de residuos domiciliarios se mantiene con normalidad en el plan de la ciudad. Mientras que, en los cerros, el retiro se realizará de manera excepcional, recogiendo únicamente los residuos que se encuentren dispuestos en la vía pública, debido a las dificultades de acceso que presentan algunos sectores.

En la localidad de Laguna Verde se utilizarán bateas para la disposición de residuos hasta que las condiciones de los caminos permitan retomar el tránsito seguro de los camiones recolectores.

PURANOTICIA