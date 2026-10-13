Valparaíso es la tercera región que más basura municipal genera en el país: alertan por aumento durante las fiestas de fin de año

La generación de basura se ha convertido en uno de los principales desafíos ambientales para la región de Valparaíso, que se posicionó como la tercera del país con mayor cantidad de residuos municipales durante 2023, de acuerdo con los antecedentes del Reporte del Estado del Medio Ambiente 2025.

El escenario adquiere especial relevancia ante la proximidad de las celebraciones de fin de año, período en que aumenta el consumo de productos, envases y artículos desechables, lo que también repercute en la cantidad de residuos generados por los hogares.

Según las cifras difundidas por la autoridad ambiental, cada persona produce en promedio 1,2 kilos de residuos al día. Sin embargo, durante festividades como Fiestas Patrias, Navidad o Año Nuevo, esta cantidad puede multiplicarse hasta por seis.

Frente a esta situación, la seremi del Medio Ambiente de Valparaíso, Francisca Garay, reforzó el llamado a modificar los hábitos de consumo, disminuir la utilización de bolsas plásticas y privilegiar aquellos productos que puedan reutilizarse.

La autoridad explicó que muchas de las decisiones cotidianas, especialmente al momento de comprar, pueden contribuir a disminuir la cantidad de desechos que terminan en los sistemas de recolección y disposición final.

“Una bolsa plástica puede demorar hasta 400 años en desaparecer del planeta y solo tener una vida útil de 15 a 30 minutos. Por lo que la mejor bolsa es la que podemos utilizar muchas veces. Acciones como llevar nuestra propia bolsa, reutilizar y evitar generar residuos que no necesitamos, son pequeñas acciones que generan un impacto real”, señaló Garay.

El llamado apunta especialmente a evitar el uso innecesario de productos desechables durante las celebraciones, cuando la compra de alimentos, regalos y otros artículos suele incrementar la presencia de envoltorios, envases y bolsas.

MAGNITUD DEL DESAFÍO

El Reporte del Estado del Medio Ambiente 2025 da cuenta de la magnitud del desafío que enfrenta la región en materia de gestión de residuos municipales.

De acuerdo con el documento, Valparaíso ocupó el tercer lugar nacional en generación de este tipo de desechos durante 2023, antecedente que refuerza la necesidad de promover medidas de prevención, reutilización y reciclaje.

La generación de residuos no solo representa un desafío para los sistemas de recolección, sino que también exige avanzar hacia prácticas que permitan aprovechar los materiales durante más tiempo y reducir aquellos que se desechan después de un único uso.

En este contexto, la autoridad ambiental destacó la importancia de incorporar hábitos sostenibles en las actividades cotidianas, especialmente en períodos de mayor consumo.

Entre las acciones promovidas se encuentran la utilización de bolsas reutilizables, la disminución de envases innecesarios y la preferencia por alternativas que permitan reducir la cantidad de basura producida.

La seremi insistió en que el cambio de hábitos no depende exclusivamente de grandes iniciativas, sino también de las decisiones que adoptan las personas en sus hogares.

AGENDA DE GOBIERNO

En paralelo al llamado regional, el Ministerio del Medio Ambiente presentó REgenera Chile, una Agenda Nacional de Economía Circular orientada a fortalecer la gestión de residuos y avanzar hacia una tasa de reciclaje del 40%.

La estrategia contempla tres pilares relacionados con el fortalecimiento de las reglas: la infraestructura y la disponibilidad de información para mejorar la implementación de políticas públicas en esta materia.

Uno de sus componentes principales es el denominado “Reglas que Funcionan”, cuyo propósito es lograr una mayor coordinación entre las distintas normativas que regulan la gestión de residuos y la economía circular en el país.

Entre ellas se encuentran la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), la normativa sobre bolsas plásticas y la legislación que regula los plásticos de un solo uso.

El objetivo es que estos instrumentos funcionen de manera complementaria, se implementen correctamente y entreguen mayor certeza jurídica a los actores involucrados.

La agenda considera, además, la elaboración de propuestas para armonizar las disposiciones legales vigentes y avanzar en la tramitación y actualización de los decretos asociados a la Ley REP.

En este ámbito, la meta planteada es completar el 100% de las propuestas de armonización normativa, de manera que las futuras regulaciones mantengan coherencia con el marco legal existente.

La iniciativa también busca generar condiciones para fortalecer una cultura de economía circular, en la que los materiales puedan mantenerse en uso durante más tiempo y se reduzca la necesidad de desechar productos que todavía pueden aprovecharse.

PURANOTICIA