Valparaíso dio inicio oficial a la modificación de su Plan Regulador para permitir ampliación del Hospital Carlos van Buren

La Municipalidad de Valparaíso inició oficialmente el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para modificar el Plan Regulador Comunal (PRC) en el sector del Hospital Carlos van Buren, tras la publicación del Hito de Inicio en el Diario Oficial. El proceso permitirá analizar los antecedentes ambientales, territoriales y patrimoniales vinculados a la propuesta, además de incorporar la participación de la comunidad.

La modificación propuesta busca generar las condiciones urbanísticas necesarias para posibilitar la ampliación del recinto hospitalario y la construcción del futuro Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT), considerando que la normativa urbanística vigente establece una altura máxima de 15 metros, condición que actualmente limita el desarrollo de esta infraestructura de salud.

El ajuste normativo se circunscribirá exclusivamente al equipamiento hospitalario dentro del área definida para la modificación, sin habilitar otros usos asociados. Asimismo, el proceso considerará las características patrimoniales del sector y su entorno como parte de la evaluación de la propuesta.

Al respecto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó que "este es un paso importante para avanzar en las condiciones urbanísticas que permiten proyectar el desarrollo del Hospital Carlos van Buren y la futura infraestructura, siempre con una mirada responsable sobre el territorio. Las necesidades en materia de salud son una prioridad no solamente de nuestra comuna, sino que también de la región y requieren que las autoridades la abordemos con urgencia".

A ello agregó que "ahora bien, desde nuestra administración, lo que nosotras estamos haciendo es que el proceso se construya con transparencia y con participación, recogiendo los antecedentes, las observaciones y también las inquietudes que pueda tener la comunidad, considerando las características ambientales y patrimoniales del sector”.

La Evaluación Ambiental Estratégica permitirá recopilar y analizar antecedentes relevantes para evaluar la modificación propuesta, incorporando consideraciones ambientales y territoriales, junto con las particularidades patrimoniales del entorno del Hospital Carlos Van Buren.

Actualmente, el procedimiento se encuentra en la fase de Diagnóstico de la etapa de Elaboración, instancia en la que se recopilan y analizan antecedentes técnicos, ambientales y territoriales que servirán de base para las siguientes etapas de Anteproyecto y Proyecto.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Con la apertura de esta etapa, la comunidad, organizaciones sociales y territoriales, los organismos públicos y otros actores vinculados al sector, podrán conocer los antecedentes del procedimiento, aportar información relevante y formular observaciones a la Evaluación Ambiental Estratégica.

El plazo para presentar antecedentes y observaciones es de 30 días hábiles contados desde la publicación del Extracto de Inicio en el Diario Oficial. De esta manera, las personas interesadas podrán presentar sus antecedentes y observaciones a través de los siguientes canales:

• Vía digital: mediante el formulario disponible enwww.munivalpo.cl/prcvanburen o haciendo clic directo en este enlace: https://departamentosig.munivalpo.cl/survey/guardar_punto/9rejp0O4/

• De manera presencial: mediante el formulario disponible en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Valparaíso, ubicada en Salvador Donoso N.º 1492, de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 14:00 horas.

Para consultas sobre el procedimiento, se encuentra habilitado el correo electrónico prcvanburen@munivalpo.cl. Este canal está destinado exclusivamente a consultas y no a la recepción de antecedentes u observaciones, los que deberán ingresarse mediante los mecanismos dispuestos para ello.

La Municipalidad de Valparaíso invitó a la comunidad a informarse y participar activamente en este proceso, contribuyendo con sus conocimientos y observaciones a una planificación urbana que permita abordar las necesidades de infraestructura hospitalaria, considerando al mismo tiempo las particularidades ambientales, territoriales y patrimoniales del sector.

PURANOTICIA