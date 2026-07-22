Valparaíso despliega a 40 profesionales para evaluar daños y agilizar ayudas tras el paso de intensos sistemas frontales

En el marco de la emergencia provocada por el reciente sistema frontal en la región de Valparaíso, la Municipalidad de Valparaíso desplegó 40 profesionales organizados en duplas técnico-sociales, integradas por especialistas en construcción y trabajo social, con el objetivo de evaluar los daños en las viviendas y catastrar las necesidades más urgentes de las familias afectadas.

El operativo tiene como propósito realizar diagnósticos detallados en los sectores más golpeados por las lluvias, lo que permitirá agilizar la entrega de ayuda directa y avanzar en la caracterización oficial de las afectaciones, requisito fundamental para acceder a los beneficios dispuestos por el Gobierno.

Al respecto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó el despliegue municipal y señaló que “como parte del trabajo en terreno que estamos realizando desde el comienzo del sistema frontal, hoy salieron a distintos sectores de Valparaíso 40 profesionales del área de la construcción y el trabajo social del municipio”.

La jefa comunal enfatizó que el principal objetivo de este trabajo es identificar las necesidades de las familias afectadas y aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento clave para acceder a las ayudas estatales. En ese contexto, explicó que “Les hemos encomendado la misión de indagar cuáles son las necesidades que tiene la comunidad afectada por el temporal y que podamos aplicar la Ficha Básica de Emergencia, que al final del día, es la llave que nos va a permitir entregar la caracterización de las afectaciones y con ello, le pueda llegar la ayuda de los bonos que el actual Gobierno ha ofrecido para nuestra región y para la comuna en particular”.

Finalmente, la alcaldesa confirmó que la información recopilada permitirá gestionar recursos y ayudas ante el nivel central, reforzando la respuesta municipal frente a la emergencia. “La obtención de todos estos datos, por supuesto, nos permiten elevarlos al nivel central y así pedir las ayudas respectivas. Vamos a seguir trabajando con toda la capacidad que tenemos con nuestros equipos municipales, para de esa manera, dar pronta respuesta y ayudar a los vecinos y vecinas que han sido afectados por el temporal”.

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