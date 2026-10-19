Valparaíso cerrará plazas ante pronóstico de intensas lluvias y rachas de viento de 50 km/h

Ante el pronóstico de fuertes precipitaciones y vientos que afectarán a la zona central durante esta semana, la Municipalidad de Valparaíso coordinó una serie de medidas preventivas para resguardar la seguridad de la comunidad y anticiparse a posibles emergencias.

Las acciones fueron definidas durante una sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) comunal, que reunió a distintas instituciones y equipos municipales para establecer las tareas de prevención y respuesta frente al sistema frontal, que tendrá mayor intensidad durante las tardes de este martes y miércoles.

Ello, considerando que el Gobierno declaró emergencia preventiva en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, desde el domingo 18 hasta el viernes 23 de octubre de 2026, debido a la amenaza meteorológica. Según los antecedentes disponibles, se esperan precipitaciones de entre 25 y 35 milímetros, además de vientos que podrían alcanzar rachas de 50 kilómetros por hora.

El encargado del Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Valparaíso, Ubaldo González, detalló que se adoptaron una serie de acciones para afrontar el paso de las fuertes lluvias y vientos que seproducirán entre los días martes y miércoles con mayor intensidad en horario PM.

“La Municipalidad de Valparaíso y los integrantes del Cogrid comunal, sostuvieron una reunión de coordinación entre distintas instituciones y las direcciones municipales, con el objetivo de hacer frente a este nuevo sistema frontal. Además, Senapred y la Dirección Meteorológica de Chile, generaron una alerta temprana preventiva dado de que con los pronósticos que tenemos hasta el momento, tendríamos lluvias en la comuna de Valparaíso, aproximadamente entre 25 y 35 mm, y vientos que podrían llegar de entre 25 a 40 km/h, con rachas de 50 km/h”, indicó el encargado.

González agregó que “una de las decisiones es cerrar las plazas del plan de Valparaíso tomando en cuenta el aviso de viento que tenemos, además de coordinar la fuerza de tarea municipal para hacer frente a las distintas necesidades que pueda tener la comuna en este tipo de eventos meteorológicos. En ese sentido, se coordinó con la Dirección de Operaciones realizar limpieza de sumideros, monitoreo de tranques de desarenadores y otros puntos críticos de la comuna”.

Además, el municipio se encuentra monitoreando las condiciones meteorológicas y actualizando la información a través de los canales oficiales, de manera de anticiparse ante posibles emergencias y resguardar así, la seguridad de las vecinas y vecinos.

Finalmente, considerando que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño podrían favorecer la ocurrencia de precipitaciones hasta diciembre, se relevó la importancia de mantener la coordinación entre las instituciones y reforzar las medidas preventivas durante los próximos meses.

PURANOTICIA