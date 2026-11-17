Con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional, resguardar el patrimonio y posicionar a Valparaíso en espacios de relevancia global, la alcaldesa de la comuna, Camila Nieto, concluyó la primera etapa de la gira presidencial por Asia. Invitada por el presidente José Antonio Kast a formar parte de la delegación oficial que visita Vietnam, China y Japón, la jefa comunal desarrolló una intensa agenda de encuentros en Hanói, orientada a generar nuevas oportunidades de desarrollo para la ciudad puerto.

Durante su estadía en la capital vietnamita, uno de los principales hitos fue la reunión bilateral con autoridades locales, instancia en la que se abordaron alternativas de cooperación, intercambio de conocimientos y posibles alianzas en materia de protección y gestión del patrimonio.

En relación con los alcances de este encuentro y las proyecciones de trabajo conjunto a mediano plazo, la alcaldesa Camila Nieto explicó los próximos pasos que buscan concretar con la ciudad vietnamita:

“Hemos participado en una reunión bilateral con autoridades de Hanói, donde abordamos oportunidades concretas de cooperación entre ambas ciudades, especialmente en la protección y gestión del patrimonio, y en el intercambio de experiencias para fortalecer nuestras capacidades. Es una relación que queremos seguir desarrollando y que esperamos pueda traducirse en un acuerdo de cooperación o la firma de una hermandad durante 2027”.

Otro de los ejes centrales de la agenda internacional fue el respaldo a la candidatura conjunta de Valparaíso y Bruselas para albergar la Secretaría del Acuerdo BBNJ, conocido como Tratado de Alta Mar, instrumento internacional orientado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina.

Respecto de las gestiones diplomáticas realizadas en Asia para fortalecer esta postulación, la jefa comunal detalló las conversaciones sostenidas con autoridades chilenas y representantes de Vietnam, además de los acercamientos con organizaciones relevantes para la diplomacia internacional:

“Hemos tenido conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile y con autoridades de Vietnam, además de reuniones con la Vietnam Union of Friendship Organizations, una importante organización de la diplomacia y amistad internacional vietnamita, donde hemos podido explicar por qué es tan relevante que Valparaíso sea sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar. Estamos trabajando para sumar respaldos y fortalecer nuestra candidatura de cara a la decisión de enero de 2027”.

Más allá de las instancias de cooperación bilateral, la gira también ha representado una oportunidad para dar a conocer directamente ante el Presidente de la República y las autoridades del Ejecutivo las principales necesidades, desafíos y prioridades de Valparaíso, poniendo sobre la mesa los requerimientos actuales de la comuna.

En ese contexto, Nieto destacó la importancia de integrar la delegación oficial y el propósito de representar los intereses de la ciudad en esta instancia internacional:

“Estamos aprovechando cada espacio para abrir puertas, generar alianzas y defender los intereses de Valparaíso. Ese es el sentido de nuestra participación en esta gira: que nuestra ciudad tenga más oportunidades, más inversión y un lugar relevante en las decisiones internacionales sobre el futuro de los océanos”.

Luego de finalizar su agenda en Vietnam, la delegación presidencial continuará su recorrido por China y Japón, donde la administración comunal espera seguir estrechando vínculos estratégicos, atraer nuevas oportunidades de inversión y fortalecer la presencia internacional de Valparaíso.

PURANOTICIA