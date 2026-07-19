Valparaíso bajo alerta: reportan 860 personas damnificadas, 356 personas albergadas y 974 personas aisladas

La Región de Valparaíso continúa enfrentando los efectos del sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país. De acuerdo con el último balance, la región registra 860 personas damnificadas, 60.164 afectadas, 356 personas albergadas en 12 albergues habilitados y 974 personas aisladas, además de una víctima fatal en la comuna de Santa María. En este contexto, el Gobierno mantiene la alerta roja y el despliegue de sus equipos para atender la emergencia y avanzar en la recuperación de los servicios básicos.

En el balance nacional, el Gobierno confirmó además la suspensión de clases para este lunes 20 de julio en todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de la Región de Valparaíso continental, como medida preventiva frente a las condiciones meteorológicas.

La seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, destacó que la coordinación entre los distintos servicios públicos ha permitido responder oportunamente a las necesidades de la población. "Nuestra principal preocupación son las personas y sus familias. Desde el primer momento hemos estado desplegados en terreno, coordinando el trabajo con los municipios, Senapred, las policías, las Fuerzas Armadas y los distintos servicios públicos para llegar con ayuda donde más se necesita y enfrentar esta emergencia de manera oportuna".

La vocera regional agregó que uno de los principales desafíos continúa siendo la recuperación del suministro eléctrico. "Hoy nuestro esfuerzo está concentrado en acelerar la reposición del suministro eléctrico para las miles de familias que aún permanecen sin servicio. En la Región de Valparaíso el peak de corte de suministro eléctrico se dio el viernes 17 a las 20:00 horas, con 236.687 clientes sin luz. El día de ayer en la mañana había 187.990 sin suministro eléctrico y anoche cerca de las 21:00 horas había 121.999 clientes sin servicio eléctrico. Hoy a las 08:30 horas se registran 111.842. Esto da cuenta de que se están haciendo los trabajos en una región que como sabemos tiene una gran dispersión en los tipos de daños que han habido producto del sistema frontal en relación a la interrupción del servicio eléctrico”.

Asimismo, las autoridades informaron que la evaluación realizada por Sernageomin descartó riesgos de remoción en masa en los 12 sectores residenciales que permanecían bajo monitoreo, lo que permitió entregar mayor tranquilidad a cerca de 600 familias.

En materia de atención a la emergencia, la Región de Valparaíso mantiene 12 albergues habilitados, mientras 36 municipios informaron disponibilidad para abrir nuevos recintos en caso de ser necesario. Actualmente, los albergues municipales registran 256 personas acogidas, cifra que continúa en actualización permanente.

La emergencia también mantiene afectación en 9 hospitales, dos establecimientos de atención primaria, 73 establecimientos educacionales, 22 puntos de conectividad vial y 363 estaciones de telecomunicaciones, por lo que continúan las labores de recuperación coordinadas por los distintos organismos del Estado.

Finalmente, la seremi Rosario Pérez reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención. "Pedimos a las vecinas y vecinos mantenerse informados por los canales oficiales, respetar los cierres preventivos de rutas y bordes costeros, no exponerse innecesariamente a situaciones de riesgo y seguir siempre las instrucciones de las autoridades. La colaboración de la comunidad es fundamental para proteger la vida y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia", solicitó la autoridad.

PURANOTICIA