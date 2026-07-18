Valparaíso bajo alerta: reportan 800 damnificados y 135 personas albergadas

La Región de Valparaíso continúa enfrentando las consecuencias del intenso sistema frontal que afecta a varias zonas del país. De acuerdo con el último balance de las autoridades, la emergencia ha dejado una persona fallecida y al menos 800 damnificados en la comuna de Quilpué.

La seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, informó que actualmente 135 personas permanecen en albergues distribuidos en diferentes comunas de la región. De ellas, 67 se encuentran en Viña del Mar, 45 en Quilpué, 12 en Casablanca, seis en Catemu y cinco en Villa Alemana.

La emergencia mantiene vigente la Alerta Roja regional, con especial atención en las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, debido a los riesgos generados por las intensas precipitaciones y la crecida de distintos cursos de agua.

“En la Región de Valparaíso se ha decretado Alerta Roja, lo que nos permite reforzar el despliegue de los organismos de emergencia y recursos para coordinar una respuesta inmediata frente a este sistema frontal. Además permite emitir las alertas SAE en caso de ser necesario”, sostuvo Pérez.

La autoridad regional también llamó a la comunidad a adoptar medidas de precaución y mantenerse atenta a las indicaciones oficiales.

“Nuestro llamado es a que las personas mantengan una actitud preventiva, se informen únicamente por los canales oficiales, eviten desplazamientos innecesarios y sigan las instrucciones de las autoridades”, agregó la autoridad de gobierno.

Durante las últimas horas se han reportado anegamientos, caídas de árboles, deslizamientos de tierra y cortes en el suministro eléctrico. También existen familias aisladas en sectores de la provincia de Petorca, junto con evacuaciones preventivas en diferentes puntos de la región.

En medio de la emergencia, las autoridades han emitido nueve alertas SAE para ordenar la evacuación de zonas expuestas a un eventual desborde de ríos y esteros.

Los procedimientos preventivos continúan principalmente en sectores cercanos al estero Marga Marga, en Viña del Mar, y al río Aconcagua, en Concón, debido al aumento de sus respectivos caudales.

El fenómeno meteorológico también se manifestó con fuerza en el borde costero. Durante el viernes se registraron ráfagas de viento de hasta 104 kilómetros por hora, mientras que las marejadas generaron olas de aproximadamente cinco metros que afectaron distintos sectores del litoral.

En materia de conectividad, EFE informó que el servicio ferroviario entre Limache y Puerto fue restablecido. Las autoridades, en tanto, continúan monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y los puntos de mayor riesgo en la región.

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