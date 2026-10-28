Valparaíso avanza en proyectos para recuperar los ascensores Polanco y Lecheros: anuncian obras en el Reina Victoria

La Municipalidad de Valparaíso continúa impulsando iniciativas vinculadas al cuidado de su patrimonio, a través de proyectos que buscan avanzar en la evaluación y planificación de futuras intervenciones en los ascensores Lecheros y Polanco, junto con obras de mejoramiento del terreno en el sector del Reina Victoria.

En el caso del ascensor Polanco, se avanza en el diseño para la restauración de su edificación y el mejoramiento de sus sistemas eléctrico y mecánico. La propuesta de adjudicación fue aprobada por el Concejo Municipal en abril pasado y considera una inversión municipal de $132.990.000. Esta etapa permitirá contar con una propuesta técnica que identifique las intervenciones necesarias para una eventual recuperación de su funcionamiento, constituyendo un paso previo a la evaluación de futuras obras.

Por su parte, el ascensor Lecheros, declarado Monumento Histórico Nacional en 1998, también cuenta con un proyecto en etapa de diseño. La consultora Paisaje Rural deberá realizar un levantamiento integral de su infraestructura y sistema de movimiento, con el propósito de evaluar sus condiciones actuales y determinar las alternativas de recuperación que culminan con el diseño final de todo el ascensor. La iniciativa cuenta con financiamiento del Gobierno Regional, a través del Programa Puesta en Valor del Patrimonio (PPVP), por un monto de $239.750.000.

La alcaldesa Camila Nieto señaló que "los ascensores son parte fundamental de nuestra identidad de porteños, y no solamente eso, sino que, además, cumple un rol de conectividad en la vida cotidiana de nuestras vecinas y vecinos, que se ve afectada por, principalmente, tener los ascensores cerrados. Por eso, estamos avanzando en distintas iniciativas para recuperar y poner en valor este patrimonio con proyectos para los ascensores Lecheros y Polanco, además de obras de contención en el entorno del ascensor Reina Victoria”.

Asimismo, la jefa comunal agregó que “lamentamos que estos mismos avances no los tenga el Ministerio de Obras Públicas con los ascensores que están a su cargo, como Artillería, Monjas o Villaseca. Quiero señalar que recuperar los ascensores, no solamente significa preservar historia e identidad, sino también avanzar hacia una ciudad que tenga una movilidad distinta a la que hoy tenemos y que, además, es parte del patrimonio y de la calidad de vida de la comunidad".

REINA VICTORIA

A diferencia de los proyectos de Lecheros y Polanco, que se encuentran en etapa de diseño, en el entorno del ascensor Reina Victoria se ejecutarán obras financiadas por el municipio, por un monto máximo disponible de $50.000.000 para mejorar la estabilidad y protección del talud ubicado a un costado de esta infraestructura.

En el sector se han identificado deslizamientos y áreas expuestas a la erosión provocada por las aguas lluvias. Para abordar esta situación, se contempla construir un muro de contención mediante el sistema soil nailing, que incorpora anclajes para reforzar el terreno y contribuir a su estabilidad.

Estas iniciativas forman parte de las acciones orientadas al resguardo del patrimonio porteño, con avances que consideran tanto la evaluación técnica de futuras intervenciones como la ejecución de obras específicas para mejorar las condiciones de seguridad de su entorno.

Finalmente, también sobre la relevancia de este conjunto de proyectos, la jefa comunal afirmó que “recuperar nuestros ascensores no solo significa preservar la historia y la identidad porteña, sino también avanzar hacia una ciudad más conectada, que cuide su patrimonio y mejore la calidad de vida de su comunidad”.

PURANOTICIA