Valparaíso aprueba anteproyecto de plan regional para enfrentar el cambio climático

Este miércoles 14 de octubre se realizó la tercera sesión del Comité Regional de Cambio Climático (Corecc), instancia encabezada por el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, donde se presentó y aprobó la propuesta del Anteproyecto del Plan de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC).

Este instrumento contempla medidas de adaptación y mitigación para enfrentar los efectos del cambio climático, incorporando la variable climática en el quehacer propio de cada institución, fortaleciendo la planificación, gestión y la toma de decisiones en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, mediante un trabajo conjunto entre instituciones públicas, municipios y sociedad civil.

El gobernador Rodrigo Mundaca valoró esta instancia señalando que “este anteproyecto pone la centralidad precisamente en el combate al cambio climático. El cambio climático es la principal amenaza que enfrenta la humanidad y tiene que ver precisamente con nuestra fuerte dependencia de las fuentes de energía fósil, gas, petróleo y carbón. Tiene que ver básicamente con la forma en la cual nos hemos relacionado con la naturaleza, intentando uniformarla".

Asimismo, sostuvo que "este anteproyecto regional coloca la centralidad también en las medidas de mitigación con respecto a la escasez hídrica; con respecto a la pérdida de biodiversidad y se va a someter a una consulta ciudadana donde vamos a recoger observaciones por parte de la ciudadanía que van a robustecer este anteproyecto del Plan de Acción Regional de Cambio Climático".

"Esto es muy importante para nuestra región porque es una región que se prepara precisamente ante el cambio climático y hemos visto lo que ha sucedido estos últimos días en nuestra región donde hemos tenido lluvias muy intensas, completamente fuera de plazo en plena primavera y lo que ha ocurrido también en Santiago”, manifestó.

De igual forma, la máxima autoridad regional dio cuenta de la importancia de contar con este tipo de instrumentos en la planificación regional, señalando que “esto da cuenta efectivamente que el cambio climático es real y hoy día las regiones lo que tienen que hacer es precisamente adecuar su política pública para enfrentar el cambio climático elaborando políticas públicas que disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero, que disminuyan nuestra dependencia en las fuentes de energía fósil, pero que por sobre todas las cosas, coloquen en la centralidad la defensa de la vida, toda la vida”, recalcó.

Por su parte, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, indicó que "hemos aprobado el anteproyecto del Plan de Acción Regional de Cambio Climático. Ahora entra en la fase de participación ciudadana, porque es muy relevante que tenga la legitimidad de los distintos actores de la comunidad regional, para que efectivamente todos los organismos públicos y las entidades privadas podamos implementar acciones para mitigar los efectos del cambio climático".

También comentó que "en la región, en el último sistema frontal, tuvimos un daño importante provocado por las marejadas en nuestro borde costero, remociones en masa en diversos puntos, el cierre del complejo fronterizo por la gran cantidad de nieve caída, el desborde de ríos y esteros, entre otras contingencias. Los incendios forestales, la sequía, las altas temperaturas y los eventos meteorológicos extremos han afectado a nuestras familias, a la infraestructura y a distintas actividades productivas. Por eso, la prevención y la adaptación al cambio climático deben ser parte de las decisiones que tomamos para el desarrollo de nuestra región, siendo abordadas con acciones concretas”.

Asimismo, la seremi del Medio Ambiente, Francica Garay, señaló que “este instrumento de gestión regional va en sintonía de pensar en las familias de nuestra región, cómo nos anticipamos, cómo planificamos, cómo pasamos de la planificación a algo muy relevante que es la acción. Porque este plan considera una cantidad de medidas de adaptación y mitigación que nos va a permitir anteponernos a las eventuales variaciones climáticas que el cambio climático nos está trayendo a la región de Valparaíso”, finalizó.

Finalmente, al término de la jornada se señaló que próximamente se realizará una consulta ciudadana, etapa que permitirá recoger opiniones y propuestas desde las distintas provincias de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA