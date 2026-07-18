Valparaíso acumula 137,9 milímetros de precipitaciones y anticipan hasta 60 mm adicionales entre lunes y martes

Luego de las intensas condiciones meteorológicas que afectaron a la región de Valparaíso durante los últimos días, la Armada de Chile informó que actualmente existe una pausa entre sistemas frontales, aunque advirtió que un nuevo evento llegará durante la próxima semana con precipitaciones, viento y marejadas.

El jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de Fragata Carlos Gaete, explicó que las condiciones marítimas y atmosféricas continúan siendo monitoreadas de manera permanente por el organismo dependiente de la Armada.

"Continuamos monitoreando las condiciones de tiempo que están afectando a gran parte del país. En este momento, en las ciudades costeras de la Quinta Región, estamos en una pausa entre sistemas frontales", comenzó indicando el oficial.

Asimismo, realizó un balance del evento recientemente registrado, señalando que "el balance de lo experimentado acumuló 137,9 milímetros de agua caída y 57 nudos de viento en la estación ubicada en la Gobernación Marítima de Valparaíso. Además, hemos registrado olas máximas de entre 7 y 10 metros".

Respecto al escenario que se espera para los próximos días, Gaete señaló que "la próxima actividad frontal para esta zona se espera el día lunes y en mayor medida el día martes, donde alcanzaremos parámetros de mal tiempo con hasta 40 nudos de viento en racha, marejada de alrededor de 4 metros de altura y precipitaciones que podrían acumular entre 40 y 60 milímetros".

El oficial también detalló que la situación meteorológica mantiene especial atención en sectores del norte del país, donde se desarrolla otro evento de mayor intensidad. En ese sentido, explicó que "en la zona comprendida entre Taltal y Coquimbo, con mayor énfasis en el área de Chañaral, se encuentran en desarrollo en este momento una actividad frontal intensa hasta el día del lunes, con vientos de alrededor de 35 nudos, acompañados de marejada intensa y precipitaciones que podrían acumular entre 50 y 70 milímetros entre los días de actividad".

Desde la Autoridad Marítima reiteraron el llamado a la prevención ante las condiciones que continuarán afectando al borde costero, solicitando a la comunidad actuar con responsabilidad para evitar situaciones de riesgo.

En ese contexto, el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso recordó que se mantiene la recomendación de autocuidado para quienes circulan por sectores costeros o desarrollan actividades en el mar durante estos eventos meteorológicos.

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