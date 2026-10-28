Valentín Trujillo cerrará este jueves las celebraciones del centenario del Teatro Municipal Pompeya de Villa Alemana

Valentín Trujillo llegará este jueves 29 de octubre al Teatro Municipal Pompeya de Villa Alemana para presentar su concierto “Herencia”, espectáculo que pondrá término a la programación de actividades conmemorativas por el centenario de este histórico recinto cultural.

La presentación del reconocido pianista nacional comenzará a las 19:00 horas y tendrá entrada gratuita, con ingreso por orden de llegada.

El Teatro Municipal Pompeya, declarado Monumento Histórico Nacional, ha sido escenario de casi dos meses de actividades artísticas y culturales que han conmemorado sus 100 años de historia, acercando su patrimonio y trayectoria a la comunidad a través de una programación abierta a vecinos y visitantes.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, destacó la importancia de finalizar esta conmemoración con la presentación de uno de los pianistas más reconocidos del país. “El nombre de Valentín Trujillo es sinónimo de cultura en nuestro país y es un honor contar con su presencia para cerrar las actividades de conmemoración del centenario del Teatro Municipal Pompeya. Han sido prácticamente dos meses de celebración que tuvieron como objetivo demostrar que nuestro teatro es protagonista y testigo de la historia de Villa Alemana”, señaló.

El jefe comunal agregó que la programación permitió reunir a distintas generaciones en torno al teatro, recordar su historia y reafirmar su condición patrimonial. Asimismo, destacó que estas actividades fueron una oportunidad para que las nuevas generaciones conocieran el origen, la importancia y el aporte de este espacio al desarrollo cultural de la comuna.

Las actividades conmemorativas comenzaron a principios de septiembre con el Concierto de Camerata del Programa de Orquestas y Ensambles Musicales. Posteriormente, el público pudo disfrutar de las presentaciones de la Orquesta de Cámara de Chile y del Grupo Folklórico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

Uno de los hitos de esta programación fue el Concierto de Gala Centenario, protagonizado por la Orquesta de Cámara de la PUCV y la Banda de Conciertos de la Armada de Chile. La celebración también contempló la Fiesta Centenaria, el espectáculo de mapping “Teatro Pompeya en Luces”, visitas guiadas permanentes y obras de teatro.

Con el concierto “Herencia”, Valentín Trujillo será el encargado de cerrar este ciclo de actividades, poniendo el broche final a la conmemoración de los 100 años de uno de los espacios más representativos de Villa Alemana.

Esta actividad se enmarca en el proyecto “Puesta en Valor del Monumento Nacional Teatro Municipal Pompeya de Villa Alemana en el marco de su Centenario”, financiado por el FNDR del Gobierno Regional de Valparaíso, año 2026, y aprobado por el Consejo Regional de Valparaíso.

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