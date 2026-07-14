Una persona resultó con lesiones graves tras colisión entre furgón y un camión en el camino La Pólvora de Valparaíso

Un accidente de tránsito se registró en el camino La Pólvora, en enlace con la ruta 68, bajo el paso nivel, en la comuna de Valparaíso.

Un furgón de la empresa Hualpén colisionó con un camión en el kilómetro 67.739, dejando una persona heridad de gravedad.

La Central de Gestión de incidente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso movilizó a las Unidades 61 y 101, a la emergencia en dirección a Placilla.

El lesionado fue rescatado por Bomberos ya que quedó atrapado y luego, fue entregado a personal Servicio de Atención Primaria de Urgencia (Sapu) Placilla.

(Imagen: Canal Setentaycuatro)

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