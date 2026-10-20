Una casa se derrumbó en el sector Reñaca Alto de Viña del Mar: afectado dice que "lo perdí todo"

Durante la tarde de este martes, una vivienda se derrumbó en el sector de Reñaca Alto, en la ciudad de Viña del Mar.

Debido al colapso, esta estructura cayó sobre otra casa en calle Lago Puyehue. Otra vivienda ubicada en la parte superior del terreno quedó con peligro de derrumbe.

"Mi tía y mi hermana me llamaron para decirme que se cayó la casa. Quedé plop, sorprendido", relató Emanuel, propietario de la casa destruida en Teletrece.

El afectado agregó que “no he recibido ayuda, solo me dieron la respuesta de un albergue. Lo perdí todo. Fue algo que me ha costado toda la vida tenerlo”.

Emanuel apuntó al escurrimiento de aguas servidas desde las viviendas ubicadas en la parte alta del cerro como una situación que se arrastraría desde hace años en el sector.

“Cae mucha agua servida de las casas de arriba. Hemos luchado por muchos años para que vinieran a ver y no nos pescan”, cerró.

(Imagen: Pulso Central)

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