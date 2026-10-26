Un lesionado deja volcamiento de camión en la ruta Las Palmas de Viña del Mar

Un accidente vehicular se registró en la ruta Las Palmas, en Viña del Mar, donde un camión volcó a la altura del kilómetro 8, en dirección a Concón.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho movilizó al Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, que despachó las unidades U-102, U-21 y U-42 para atender la emergencia, bajo la clave 5-2, correspondiente a rescate vehicular pesado.

Desde el lugar de los hechos se reportó una persona lesionada, quien ya se encontraba fuera del camión al momento de la llegada de los equipos.

Además, se informó que el vehículo no transportaba carga peligrosa.

Cabe hacer presente que las causas del accidente serán materia de investigación, por lo que la información aún se encuentra en etapa de desarrollo.

PURANOTICIA