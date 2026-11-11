Un centenar de camiones se adhiere a movilización en la V Región: Delegado Millones advierte aplicación de Ley Antibarricadas

El paro nacional de camioneros, iniciado este martes 10 de noviembre, continúa extendiendo sus efectos por distintas carreteras del país, en medio del conflicto generado por el encarecimiento de los combustibles, especialmente el diésel, y el aumento de los costos operacionales que enfrenta el transporte de carga.

Entre las principales demandas dadas a conocer por los gremios movilizados figuran cambios al Mepco, la eliminación del impuesto específico a los combustibles y la revisión de los cobros de TAG y peajes en las carreteras de nuestro país.

En la región de Valparaíso, la movilización se ha traducido en la presencia de transportistas en distintos puntos de las provincias de Valparaíso, San Antonio, Marga Marga, Quillota y Petorca. Los sectores identificados son la ruta 68, a la altura del camino La Pólvora, en Placilla de Peñuelas; el cruce de la ruta 78 con Algarrobo; en el sector de Malvilla, en San Antonio; en el Troncal Sur, a la altura de Peñablanca, entre otros, donde los camiones se han apostado en las bermas.

Así lo informó el delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien detalló a Puranoticia.cl que, de acuerdo con el balance oficial de Carabineros, hay alrededor de 100 camiones distribuidos en distintos sectores de la región. No obstante, la autoridad precisó que la mayoría de las máquinas se encuentra fuera de las pistas de circulación y que, hasta la mañana de este miércoles, no se registraban cortes de rutas.

"En la provincia Petorca, a la altura de la comuna de La Ligua, son ocho camiones que están en la berma; lo mismo nos ocurre en Troncal Sur, donde hay seis camiones saliendo hacia Peñablanca. Tenemos una cantidad de camiones importantes en el sector de La Pólvora, con la ruta 68, también en la berma; tenemos otra cantidad de camiones también en la ruta 68, cruce Algarrobo; y tenemos una cantidad importante de camiones en Malvilla, provincia de San Antonio", explicó.

Millones también recordó que durante la jornada del martes se produjo un episodio de interrupción del tránsito en La Ligua, luego que un camión bloqueara la carretera. Sin embargo, la situación fue controlada mediante la intervención del equipo de diálogo de Carabineros y la vía fue liberada. De todas formas, los transportistas involucrados recibieron infracciones que serán remitidas al Juzgado de Policía Local.

DENUNCIAS PENALES

Más allá de las infracciones que pueden recibir quienes obstruyan una vía, el delegado presidencial de Valparaíso puso especial énfasis en la aplicación de la Ley Antibarricadas, advirtiendo que quienes recurran a este tipo de acciones se exponen a consecuencias penales y a denuncias ante el Ministerio Público.

"Es un delito penal, por lo tanto aquí no solamente se cursa una infracción, que es el parte derivado al Juzgado de Policía Local por obstruir una vía, pero lo que es más duro y que es penal, es la Ley Antibarricadas, que es un delito y eso va a la Fiscalía", sostuvo la primera autoridad regional de Gobierno.

En ese sentido, planteó que los transportistas pueden expresar sus demandas mediante manifestaciones pacíficas, utilizando sus bocinas y permaneciendo en las bermas, pero sin poner en riesgo la seguridad de quienes circulan por las carreteras. De igual forma, advirtió especialmente sobre los peligros que pueden generarse durante la noche y que eventualmente obliguen a intervenir a las concesionarias.

Asimismo, Manuel Millones destacó que, pese a los cerca de 100 camiones contabilizados en distintos puntos, la mayoría de los transportistas de la región no se ha sumado a la paralización. De todas formas, aseguró que el escenario está siendo monitoreado permanentemente junto a Carabineros.

"Estamos monitoreando minuto a minuto con Carabineros, pero la notificación es clara: empadronamiento de camiones y Ley Antibarricadas a quien nos corta la ruta", concluyó la autoridad, dejando en claro las instrucciones entregadas a la policía frente al desarrollo de las movilizaciones en la región de Valparaíso.

PURANOTICIA