Tribunal dictó veredicto condenatorio por incendio del ex Teatro Pacífico de Valparaíso: Fiscalía pide hasta 10 años de cárcel

El tribunal dictó un veredicto condenatorio en el juicio oral por el incendio de grandes proporciones que afectó, el viernes 6 de junio de 2025, al barrio Puerto de Valparaíso. En aquella oportunidad, el histórico edificio que antiguamente albergó al Teatro Pacífico fue consumido por las llamas, presuntamente a raíz de fogatas encendidas en su interior.

La emergencia movilizó a más de 10 unidades del Cuerpo de Bomberos, debido a la complejidad estructural del inmueble abandonado, que funcionaba como bodega y contaba con múltiples compartimientos.

Tras cuatro jornadas de audiencias, en las que se presentaron diversas pruebas periciales y testimoniales para acreditar los hechos, el fiscal de Valparaíso, Javier Carrasco, entregó detalles de los resultados del proceso judicial y de las penas solicitadas por el Ministerio Público:

"El día de hoy (jueves) finalizó el juicio que partió el día lunes [sobre] los incendios que ocurrieron en el Teatro Puerto en el año 2025. Fue un juicio de cuatro días en que declararon distintos peritos y testigos por parte de la Fiscalía, resultando el día de hoy con un veredicto condenatorio por el delito de incendio a este monumento nacional y próximamente la sentencia será dada a conocer. Esperamos obtener una condena entre los 5 años y un día hasta los 10 años y un día dependiendo de la valoración que haga el Tribunal".

De esta manera, el Ministerio Público queda a la espera de la lectura definitiva de la sentencia, instancia en la que los jueces determinarán la cuantía exacta de la pena que deberá cumplir el condenado por el delito de incendio, en un caso que involucra daños a un inmueble de carácter patrimonial de la ciudad puerto.

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