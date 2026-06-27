Tribunal Ambiental ordena a la Superintendencia del Medio Ambiente reabrir denuncias por proyecto Las Salinas en Viña del Mar

El Segundo Tribunal Ambiental acogió parcialmente dos reclamaciones presentadas por la Municipalidad de Viña del Mar y un vecino de esa comuna, en contra de la resolución la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que archivó diversas denuncias vinculadas al proyecto de Saneamiento del Terreno Las Salinas.

Además de dejar sin efecto la resolución cuestionada, instruyó a la SMA continuar la tramitación de las denuncias y adoptar las acciones de fiscalización y los cursos procedimentales que correspondan, sin perjuicio del control judicial posterior que pudiera proceder.

Respecto del archivo de las denuncias que sostenían que la empresa había iniciado la ejecución de obras sin autorización, ya que no tenía aprobado el Plan de Monitoreo Participativo exigido por el Comité de Ministros en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el tribunal determinó que la SMA actuó de manera insuficiente, omitiendo la realización de diligencias destinadas a esclarecer el cumplimiento de las obligaciones impuestas en dicha autorización ambiental.

“En lo relativo al cumplimiento de las obligaciones asociadas al Plan de Monitoreo Participativo, la autoridad administrativa no ejerció de manera suficiente sus facultades de fiscalización y de investigación, en particular, en lo concerniente a recabar antecedentes sobre la participación de la Municipalidad en la definición de los actores que integrarían dicho plan, sustentando su decisión en consideraciones que resultan insuficientes para descartar la existencia de eventuales incumplimientos”, detalla el fallo.

La sentencia recuerda que el proyecto de saneamiento de Las Salinas concita un alto interés de los vecinos debido a la existencia de elementos contaminantes y su potencial riesgo de exposición asociado. Por ello, la participación efectiva de la ciudadanía en las actividades asociadas a su ejecución adquiere especial relevancia.

Finalmente, el tribunal rechazó el resto de las solicitudes de los reclamantes, específicamente aquellas que buscaban la suspensión de faenas, retrotraer el procedimiento hasta antes de la aprobación del Plan de Monitoreo Participativo y la fiscalización de un auditor ambiental independiente.

El proyecto de saneamiento de la Inmobiliaria Las Salinas, filial de Empresas Copec, consiste en usar bacterias para limpiar el combustible que está en el último paño de 16 hectáreas que se puede urbanizar en la costanera de Viña del Mar, lugar que las empresas petroleras usaron durante 100 años.

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