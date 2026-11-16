Profesionales de la Seremi del Medio Ambiente de Valparaíso participaron en una inspección en terreno del Humedal Urbano Kan Kan, en Viña del Mar, encabezada por el Segundo Tribunal Ambiental, en el marco del proceso judicial que revisa su reconocimiento oficial.

La diligencia se enmarca en el recurso de reclamación presentado por Inmobiliaria Monte Aconcagua S.A. contra la resolución del Ministerio del Medio Ambiente que declaró al sector como humedal urbano. El objetivo de la visita fue conocer directamente las características ambientales y territoriales de las áreas involucradas en la controversia.

Durante la inspección, la Seremi del Medio Ambiente acompañó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) en calidad de contraparte técnica. También participaron profesionales de la Subsecretaría del Medio Ambiente, de la Municipalidad de Viña del Mar y de la Dirección General de Aguas (DGA) de Valparaíso, además de representantes de la comunidad agrupada en torno a la Fundación Parque Natural Kan Kan.

La seremi Francisca Garay señaló que “hemos participado en esta instancia desde nuestro rol técnico, poniendo a disposición los conocimientos y antecedentes que sustentaron el procedimiento de reconocimiento de este humedal urbano. Valoramos la colaboración de las distintas instituciones y de la comunidad local en este proceso, y quedamos a la espera de lo que resuelva el Segundo Tribunal Ambiental, en el marco de sus atribuciones”.

El reconocimiento del Humedal Urbano Kan Kan se sustentó en un análisis técnico que incluyó trabajo de gabinete, campañas en terreno y la aplicación de los criterios de delimitación y sustentabilidad establecidos en el Reglamento de la Ley N° 21.202, sobre Protección de Humedales Urbanos.

El Ministerio del Medio Ambiente reconoció oficialmente el Humedal Urbano Kan Kan mediante la Resolución Exenta N° 8.469, del 26 de noviembre de 2025, tras una solicitud presentada por la Municipalidad de Viña del Mar.

El ecosistema tiene una superficie de 1,54 hectáreas y corresponde a un humedal ribereño asociado a la quebrada Rodelillo. Está ubicado en el sector de Altos de Quinta Vergara y se encuentra íntegramente dentro del límite urbano de Viña del Mar.

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