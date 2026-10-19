Tres vehículos protagonizaron una colisión en el sector Placilla en la ruta 68 en dirección a Santiago

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes en la localidad de Placilla de Peñuelas en la comuna de Valparaíso.

Tres vehículos colisionaron en la ruta 68, a la altura del kilómetro 100, en dirección a la ciudad de Santiago.

Uno de los móviles involucrados se trató de un furgón de transporte escolar que transportaba estudiantes.

Los menores de edad fueron atendidos por personal de Bomberos que llegó al lugar de la emergencia.

La cuenta oficial de la ruta 68 informó que la pista izquierda y centrales se encuentran "restringidas".

Además, hizo un llamado a conducir con precaución y considerar un aumento en el tiempo de viaje.

Cabe señalar que la Central de Gestión de incidente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso movilizó a las unidades 141 y 142 a "rescate vehícular simple".

PURANOTICIA