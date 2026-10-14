Tres sujetos fueron detenidos por robo a establecimiento comercial en Concón: uno mantenía orden vigente de captura

Tres hombres fueron detenidos por Carabineros tras una investigación por el robo a un local comercial en Concón, procedimiento que permitió recuperar diversas especies sustraídas y establecer que uno de los imputados mantenía una orden de detención vigente.

El caso quedó en manos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 4ª Comisaría de Concón, cuyos funcionarios realizaron diligencias luego de recibir la denuncia por un delito cometido durante la noche en un establecimiento comercial de la comuna.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron establecer la participación de cuatro sujetos en el hecho. Las diligencias posteriores permitieron identificar a los involucrados y determinar cuál era la camioneta que habrían utilizado para ejecutar el robo.

Con esos antecedentes, personal policial efectuó vigilancias en el exterior de un domicilio, donde detuvo a dos hombres presuntamente vinculados al delito. Entre ellos se encontraba el individuo que registraba una orden de detención pendiente.

Posteriormente, y con la autorización del propietario del inmueble, los funcionarios ingresaron a la vivienda y arrestaron a un tercer sujeto que permanecía en su interior.

Durante el procedimiento se incautaron diversas especies, entre ellas mercadería, artículos electrónicos y herramientas. Según los antecedentes policiales, los detenidos también han sido identificados como presuntos involucrados en al menos otros dos robos en lugares no habitados ocurridos en Concón.

Los tres imputados quedaron a disposición de la justicia y pasarán a su respectiva audiencia de control de detención ante el tribunal correspondiente.

PURANOTICIA