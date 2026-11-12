Tres sujetos fueron detenidos en Quilpué tras ser sorprendidos robando especies desde un automóvil en la vía pública

Carabineros detuvo a tres sujetos que fueron sorprendidos sustrayendo especies desde un automóvil estacionado en la vía pública de Quilpué.

Las cámaras de televigilancia de la Central de Comunicaciones permitió evidenciar la presencia de individuos intentando abrir vehículos en calle Bulnes con Esmeralda.

Al concurrir Carabineros del servicio motorizado, se encontraron con los sujetos abriendo un automóvil con un destornillador.

De esta manera, se procedió a la detención de tres hombres, dos de ellos adultos, por el delito de robo de accesorio de vehículo.

Sobre las especies recuperadas, fueron avaluadas en $2.750.000, incautándose un inhibidor de señal y dos destornilladores en poder de los detenidos.

Los imputados serán puestos a disposición del tribunal local.

PURANOTICIA