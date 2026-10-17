Tres personas fueron detenidas en operativo policial en Cachagua: eran buscados tras participar de un asalto a servicentro de Concón

Tres personas fueron detenidas en Cachagua, en la comuna de Zapallar de la región de Valparaíso, luego de un operativo conjunto entre Carabineros y Seguridad Municipal que permitió localizar un vehículo que era buscado tras su participación en un ilícito ocurrido en un servicentro de Concón.

El procedimiento se inició cuando equipos municipales, alertados sobre la búsqueda de un Jeep Renegade plateado que también había sido visto en el sector de Maitencillo, desplegaron labores de vigilancia en el sector del puente La Laguna.

Fue en ese punto donde los funcionarios lograron identificar el automóvil con tres ocupantes mientras transitaba hacia el norte por la Ruta E-30-F. Tras coordinarse con Carabineros, se concretó su fiscalización a la altura del sector Beranda, en Cachagua.

El operativo permitió recuperar diversas especies, entre ellas teléfonos celulares, computadores y cámaras, cuya procedencia deberá ser establecida en el marco de la investigación.

Cabe precisar que entre los objetos encontrados, un funcionario municipal de Zapallar reconoció pertenencias que le habían sido sustraídas en el sector del supermercado Tottus de Maitencillo.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del tribunal competente para su respectivo control de detención, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer su eventual participación en otros hechos delictuales.