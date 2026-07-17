Tres personas fallecieron al interior de un hostal en Viña del Mar: se investiga eventual intoxicación con generador de ozono

Tres personas fallecieron al interior de un hostal ubicado en el sector Recreo de la ciudad de Viña del Mar.

De acuerdo a información preliminar, dos de las víctimas son hermanos, mientras que una tercera persona se encontraba en otra habitación del inmueble.

El hecho es investigado como una eventual intoxicación por la utilización de un generador de ozono.

El propietario del hostal habría utilizado un generador de ozono con el objetivo de secar la humedad que ha dejado las intensas lluvias, según consigna Meganoticias.

Personal de Bomberos y Carabineros llegó al lugar para realizar las primeras diligencias.

Cabe señalar que este tipo de dispositivos no se debe operar en espacios ocupados por personas o animales, ante los riesgos asociados a la exposición al ozono.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA