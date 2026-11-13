Tres personas debieron ser rescatadas en Panquehue por crecida del río Aconcagua: autoridades advierten por nuevos desbordes

Tres personas debieron ser rescatadas en Panquehue debido a las inundaciones provocadas por el aumento del caudal del río Aconcagua. El procedimiento se realizó en los sectores El Mirador y Lo Campo, mientras las autoridades mantienen labores de monitoreo y coordinación en Las Vertientes ante posibles nuevos desbordes.

El delegado presidencial provincial de San Felipe, Sebastián Caldera, explicó que las personas rescatadas habían sido notificadas previamente sobre los riesgos de permanecer en esos sectores no habilitados, como parte de un trabajo preventivo desarrollado por el Municipio, la Delegación Presidencial y Carabineros.

Al respecto, destacó el despliegue de los equipos de emergencia y señaló que "hubo un rescate de gente que había sido notificada previamente de manera preventiva, tanto por el municipio en coordinación con la delegación y Carabineros".

El operativo también contó con la participación de Bomberos y personal de Senapred. Durante el procedimiento se identificaron puntos de inundación en sectores cercanos a la autopista, por lo que se coordinó con la concesionaria el cierre de tres ductos durante la jornada, como medida para contener el avance del agua.

Respecto de la situación del río Aconcagua, el caudal alcanzaba los 103 metros cúbicos por segundo a la altura del puente Rey y se espera que continúe aumentando. Por ello, llamó a la población a mantenerse alejada de la ribera.

También se alertó sobre la situación de otros sectores de la provincia, particularmente Barrancas, en San Felipe, y Los Aranda, en Putaendo, donde existen asentamientos en terrenos inundables o en lechos de río. En esos puntos se están realizando notificaciones preventivas para que las personas abandonen las zonas expuestas.

PURANOTICIA