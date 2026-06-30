Tres detenidos por receptación tras operativo que permitió recuperar vehículo robado y especies sustraídas en Casablanca

Un exitoso operativo desarrollado por Carabineros de la Quinta Comisaría de Casablanca culminó con la detención de tres hombres adultos vinculados a una serie de robos que afectaban a parcelas de los sectores rurales de Lo Orozco y Lagunillas.

El procedimiento se inició cerca de las 11:30 horas de este martes, luego de las diligencias realizadas por la Sección de Investigación Policial (SIP) a raíz de diversas denuncias presentadas por las víctimas. En ese contexto, los funcionarios lograron ubicar un automóvil oculto en la caletera de la ruta F962G, el cual mantenía un encargo vigente por robo emanado desde la Tenencia Pichidegua.

"Se logró la detención de tres hombres adultos por el delito de receptación de vehículo motorizado y receptación de especies sustraídas", detalló el capitán Marcial Barrera, de la 5ta Comisaría de Casablanca.

Al momento de la fiscalización, los tres imputados se encontraban al interior del vehículo, el cual, de acuerdo con los antecedentes reunidos por la policía, habría sido utilizado horas antes para el robo de galones de gas.

Según explicó el capitán Barrera, "durante el procedimiento los funcionarios lograron ubicar un móvil que habría sido utilizado horas antes en la sustracción de galones de gas (...) Tras la fiscalización y el registro de los vehículos, se recuperaron diversas especies sustraídas y herramientas presuntamente utilizadas para cometer estos delitos".

Como resultado del operativo, Carabineros recuperó diversas especies robadas, además de herramientas que habrían sido utilizadas para la comisión de estos ilícitos.

Si bien los detenidos no mantenían órdenes de detención pendientes, el fiscal de turno del Ministerio Público instruyó que los tres imputados pasen a control de detención durante la jornada de este miércoles, instancia en la que serán formalizados por el delito de receptación.

PURANOTICIA