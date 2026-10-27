Tres detenidos en Nogales tras incautación de más de 5.200 cajetillas de cigarrillos de contrabando

Un control carretero permitió a Carabineros detectar el traslado de más de 5 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando al interior de un bus interurbano que circulaba por la ruta 5 Norte, en la comuna de Nogales.

El procedimiento se realizó en el marco del Plan Centinela, cuando personal de la Tenencia de Carreteras Hijuelas fiscalizó el vehículo a la altura del kilómetro 126. Durante la inspección, los funcionarios revisaron siete maletas y encontraron un total de 5.260 cajetillas de cigarrillos de las marcas Gift y Eight.

De acuerdo con lo señalado por los involucrados, los productos eran trasladados desde Calama hacia Santiago para su posterior reventa.

A raíz del hallazgo, Carabineros detuvo a tres personas de nacionalidad chilena, de 18, 30 y 52 años, por infracción a la Ley de Aduanas. Por instrucción del fiscal de turno, los imputados quedaron a disposición del control de detención, mientras que las especies incautadas serán remitidas a Aduanas de Valparaíso.

Tras el procedimiento, la delegada presidencial provincial de Quillota, Pilar Cuevas Mardones, destacó la relevancia de los controles preventivos en las carreteras.

“Este procedimiento demuestra la importancia de mantener los controles preventivos y la fiscalización permanente en nuestras carreteras. Como Gobierno, estamos comprometidos con fortalecer la seguridad pública y combatir el contrabando y el comercio ilegal, que afectan la economía formal y requieren una coordinación permanente entre las instituciones para prevenir y perseguir este tipo de delitos”, señaló.

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