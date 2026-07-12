Tres de los seis fallecidos pertenecen a una misma familia: Padre y dos hijas entre víctimas de fatal accidente en Viña del Mar

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo 12 de julio en Viña del Mar, específicamente en las afueras de la Feria Caupolicán del sector de Gómez Carreño, donde un conductor, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo, protagonizando un fatal atropello que cobró la vida de seis personas.

Posteriormente, la Armada de Chile confirmó que el chofer se trata de un funcionario de la institución, el cual no se encontraba en funciones, y manejaba un vehículo particular que no mantenía su permiso de circulación al día. El sujeto se mantiene detenido, a la espera de su formalización, la cual se realizará este lunes 13 de julio.

Con el paso de las horas, se han podido confirmar las identidades de los fallecidos, específicamente la de tres personas que integran la lista de las víctimas fatales.

Se trata de una mujer de 29 años, quien también era funcionaria civil de la Armada de Chile, junto con su padre y su hermana. Además se confirmó que la víctima deja a dos hijas menores de edad.

Cabe mencionar que además se confirmó que “de acuerdo a los informes técnicos y los protocolos que corresponde aplicar, tanto el narcotest como la alcoholemia dieron como resultado que no hay presencia ni de alcohol ni de droga en el caso del conductor del vehículo”, según lo señalado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez

PURANOTICIA