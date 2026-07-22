Tras siete años, capturan a condenado por parricidio de un bebé de 2 meses en Quilpué

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Quilpué detuvieron a un hombre de 28 años que mantenía una orden de detención vigente para el cumplimiento de una condena por el delito de parricidio, emanada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar.

La sentencia tiene su origen en un hecho ocurrido el año 2019 en Quilpué, cuando la víctima –un lactante de dos meses– sufrió lesiones de extrema gravedad provocadas por el imputado, las que le produjeron secuelas neurológicas permanentes.

De acuerdo con la investigación desarrollada por la policía civil, el condenado, al tomar conocimiento de la resolución judicial, abandonó el domicilio donde residía habitualmente, además de modificar su conducta y lugares de permanencia, con el propósito de eludir la acción de la justicia.

Pese a ello, el sujeto logró ser ubicado y detenido por los oficiales policiales tras diversas diligencias investigativas y trabajo de inteligencia.

Cabe hacer presente que el imputado fue puesto a disposición del tribunal viñamarino, a través del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso, para dar inicio al cumplimiento de la condena impuesta por la justicia.

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