Tras reiteradas detenciones de menores en Valparaíso y Viña del Mar, anuncian mesa intersectorial contra la delincuencia juvenil

Frente a la reiteración de delitos cometidos por menores de edad y las sucesivas detenciones registradas en operativos policiales en Valparaíso y Viña del Mar, la Delegación Presidencial Regional anunció la creación de una mesa de trabajo intersectorial destinada a abordar la delincuencia juvenil desde una perspectiva integral, con énfasis en la articulación social, la intervención especializada y la prevención de la reincidencia.

La instancia convocará al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la Fiscalía y las policías, entre otros organismos, con el objetivo de coordinar respuestas institucionales, identificar brechas en la intervención de adolescentes vinculados a hechos delictivos y fortalecer los mecanismos de seguimiento y reinserción, de acuerdo con las competencias de cada organismo.

El delegado Manuel Millones explicó que según cifras de Carabineros, “de enero a la fecha son 253 detenciones de menores que han participado en delitos, pero son inimputables y esa es la situación compleja. Por ejemplo, al ser menor de edad, no le pueden periciar el teléfono; por ser inimputables, no terminan detenidos; y muchos de ellos están en lugares de residencia, que son lugares donde debieran tener protección".

"Es por eso que decidimos, después del análisis entregado por Carabineros y la PDI, hacer una mesa para abordar integralmente esta problemática, no solamente respecto a la ley de responsabilidad penal, sino que también cuando participan un adulto y un menor, por ejemplo, que no es un hecho aislado, sino que ahí estamos hablando de una organización", agregó la autoridad.

Asimismo, expresó que "tenemos que mejorar la eficacia desde el punto de vista de la investigación, mejorar la legislación y los servicios que tienen que prestar apoyo social. Por eso, se va a formalizar esta mesa de trabajo para que aborde algunos temas de carácter legal, otros de coordinación y también de apoyos a las policías, donde también las municipalidades tienen un rol importante que jugar”.

La iniciativa surge en un contexto marcado por los procedimientos que desarrolla Carabineros en sectores de ambas ciudades, donde se han registrado reiteradas detenciones de menores de edad vinculados a distintos hechos delictivos. Estos antecedentes plantean un desafío que va más allá de la actuación policial: evitar que adolescentes que ya han sido detenidos continúen involucrados en actividades criminales y que la reiteración delictiva se transforme en una trayectoria permanente.

El seremi de Desarrollo Social, Nicolás Cerda, señaló que “esta es la consecuencia, digamos, de mucho abandono, muchas veces, o de familias que no se han hecho cargo de sus niños. Entonces tenemos que hacernos cargo, tenemos que ayudarlos a salir, y ojalá que un joven que delinque pueda buscar las alternativas para que no vuelva a delinquir".

El seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, señaló que “hemos estado desde el inicio de esta gestión mejorando las coordinaciones, mejorando los apoyos a las policías, facilitando en todo lo que se pueda la acción de estas instituciones. Y los resultados están a la vista. Ahora hemos tenido estas consecuencias, estos resultados de operativos policiales desarrollados con una cantidad y un mando de Carabineros que era el mismo que estaba en los años anteriores. Aquí, lo que ha variado es un Gobierno que tiene una postura firme de respaldo a los policías y de apoyo a la gestión que ellos hacen. Así que, en términos operativos, yo celebro esto y espero que cada día vayamos mejorando en estos resultados”.

Las autoridades enfatizaron en que esta coordinación social e institucional debe ir acompañada de una discusión legislativa firme respecto de la responsabilidad penal adolescente y la reincidencia, ya que se requieren herramientas legales más firmes frente a la reiteración delictiva, que eviten que las debilidades del sistema terminen facilitando que quienes cometen delitos vuelvan rápidamente a las calles y reincidan.

La mesa buscará establecer una agenda de trabajo con responsabilidades definidas, coordinación entre los servicios y mecanismos de seguimiento de los casos que requieran intervención especializada. El propósito será fortalecer tanto las acciones preventivas como las respuestas de protección, responsabilización y reinserción, especialmente cuando existan antecedentes de reiteración de conductas delictivas.

PURANOTICIA