Tras intenso temporal, anticipan descenso de temperaturas y un nuevo sistema frontal debilitado en la región de Valparaíso

Tras las intensas precipitaciones que han afectado a la región de Valparaíso durante las últimas horas, las condiciones meteorológicas comenzarían a mejorar paulatinamente durante la tarde de este martes 21 de julio. Si bien, el sistema frontal aún dejará algunos chubascos y existe la posibilidad de tormentas eléctricas, la mayor intensidad del evento ya habría quedado atrás, mientras que el próximo frente previsto para esta semana llegaría considerablemente debilitado.

La coordinadora jefa de Meteored en Valparaíso, Pamela Henríquez, explicó a Puranoticia.cl que "lo más intenso se dio en la madrugada y esta mañana, y es probable que tengamos todavía algunas nubes que dejen algunos chubascos fuertes en algunos sectores, pero ya comienza el sistema a desplazarse hacia sectores argentinos, poco a poco durante la mañana, y dejaría de llover aproximadamente a las 6 o 7 de la tarde, cuando va a empezar a declinar y vamos a quedar con menos precipitaciones. Así que queda bastante poco durante esta jornada, menos mal, y ya vamos a tener una pausa de lluvias".

No obstante, la especialista advirtió que "las tormentas eléctricas todavía continúan, todavía tenemos una posibilidad de tener porque estamos con un área de inestabilidad, por lo tanto eso implica nubes cumulonimbus, que pueden desarrollar estos granizos, que también en la noche se dieron. En la madrugada hubo granizos en Curauma y se notó porque las gotas son más intensas".

Respecto del siguiente sistema frontal que podría afectar a la región de Valparaíso, Henríquez indicó que "no es algo importante, es como estos sistemas frontales que hemos tenido en semanas anteriores, donde llega el límite norte, llega súper debilitado; en San Antonio será con mayor intensidad, pero es la misma tónica".

También precisó que "podríamos tener chubascos aislados el jueves por la tarde en distintos lugares, pero nada relevante respecto a lo que ha pasado ahora o en el sistema frontal anterior". Finalmente, subrayó que "vamos a tener temperaturas más frescas, vamos a tener un descenso de las temperaturas por estos días. Vamos a tener más nubosidad porque se va acercar el sistema frontal, por lo tanto va a traer estas nubes, aire un poquito más fresco y vamos a estar con esta nubosidad también y a lo mejor podríamos tener incluso algunas lloviznas en sectores costeros".

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