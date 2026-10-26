Tras hallazgo de más de 20 ejemplares de fragata portuguesa: prohíben el baño en playa de Puchuncaví

Un sorpresivo hallazgo de fragatas portuguesas encendió las alarmas en el litoral central durante el fin de semana. Tras la alerta emitida por trabajadores del mar ante la presencia de esta peligrosa especie en la zona, las autoridades dispusieron el cierre preventivo de la playa Ventanas y la prohibición de realizar actividades recreativas, medida que se mantiene vigente para resguardar la seguridad de veraneantes y residentes frente al riesgo que representa la potente toxina de estos organismos.

Para conocer en detalle las acciones desplegadas y el estado actual de la jurisdicción, conversamos con el capitán de Puerto de Quintero, capitán de fragata litoral Rafael Quijada Córdova, quien explicó cómo se originó el procedimiento operativo.

"Durante la tarde del viernes 23 de octubre recibimos una alerta por parte de pescadores de Caleta Ventana, quienes informaron que el avistamiento de más de 20 ejemplares de Fragata Portuguesa en el sector. Ante dicha situación, la Autoridad Marítima dispuso el despliegue inmediato de patrullas de la Policía Marítima, quienes verificaron la presencia de estos ejemplares, informando oportunamente a la Autoridad Sanitaria", detalló la autoridad marítima sobre los primeros minutos de la emergencia.

A partir de los antecedentes recopilados por el personal en terreno, la Seremi de Salud estableció los protocolos y las restricciones correspondientes para este concurrido balneario del litoral, con el objetivo de prevenir picaduras o contactos accidentales con los ejemplares.

En este sentido, el capitán Quijada indicó que ‘’mediante una resolución de la seremi de Salud, se estableció la prohibición de baños y actividades recreativas en el mar de la playa de Ventana (…) hemos mantenido patrullajes constantes durante el fin de semana con el propósito de informar a los visitantes y advertir sobre los riesgos asociados a esta especie y velar por el cumplimiento de las restricciones establecidas".

Asimismo, las labores de seguridad no se limitaron al sector del avistamiento inicial, sino que incluyeron inspecciones en distintas playas y balnearios de la jurisdicción, con el propósito de descartar la presencia de estos organismos en otras zonas del litoral.

"Hemos desarrollado un monitoreo constante de playa de Ventana y otros sectores de nuestra jurisdicción, como Maitencillo y Zapallar, sin detectar nuevos avistamientos en esas últimas localidades (…) hasta el día de hoy la playa de Ventana es la única playa (…) que mantiene restricciones por la presencia de la Fragata Portuguesa", confirmó la autoridad.

Finalmente, desde la Capitanía de Puerto reiteraron el llamado a la precaución dirigido a la ciudadanía y a los visitantes, y señalaron que los monitoreos continuarán de manera periódica mientras se mantenga la alerta sanitaria en el balneario. Además, instaron a los bañistas a respetar la señalética, evitar tocar los ejemplares —incluso si parecen estar inactivos en la arena— y mantenerse atentos a los avisos oficiales difundidos por los canales institucionales.

"Como Autoridad Marítima, reiteramos nuestro llamado a la comunidad a respetar las medidas de seguridad, evitar el contacto con estos ejemplares y mantenerse informados a través de los canales sociales", concluyó el capitán de Puerto.

PURANOTICIA