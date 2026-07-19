Tras más de 24 horas sin lluvias en la región de Valparaíso, más de 100 mil clientes permanecen sin energía eléctrica

El sistema frontal que afecta desde el pasado jueves 16 de julio a la región de Valparaíso, y a gran parte de la zona centro norte del país continúa generando importantes consecuencias durante la mañana de este domingo 19 de julio, entre ellas extensos cortes en el suministro eléctrico que mantienen a miles de hogares sin energía, esto a más de 24 horas de que hayan cesado las lluvias en la región.

De acuerdo con la información entregada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), un total de 111.544 clientes permanecen sin suministro eléctrico en la región de Valparaíso, siendo la región con más clientes sin energía eléctrica en el país.

La comuna con la mayor cantidad de clientes afectados es Quilpué, con 16.806 interrupciones del servicio. Le siguen Viña del Mar, con 10.120; Valparaíso, con 9.760; Nogales, con 8.070; Quillota, con 8.046 clientes sin electricidad.

Esto ha generado diversas reacciones y molestia en los clientes, en Panquehue por ejemplo, durante la noche de este sábado, vecinos del sector Lo Campo salieron a la ex Ruta-60 para protestar y hacer visible su descontento con la empresa Chilquinta por la falta energía eléctrica, ya que aseguran que un número importante de hogares en toda la comuna se mantienen desde la tarde del miércoles 15 de julio sin luz.

Situaciones que se repitieron en la comuna de Calle Larga, donde sus habitantes instalaron barricadas en la Ruta E-57, altura del Paradero 21, para manifestarse por cortes de luz que afectan a numerosas familias de la comuna desde el pasado jueves 16 de julio.

Por otro lado, en Putaendo, vecinos del sector Las Coimas también expresaron su descontento durante la noche de este sábado 18 de julio, por cortes de luz que afectan a sus habitantes desde el pasado jueves 16, protestando con barricadas en la Ruta E-71. Misma situación que se presentó en Santa María, donde vecinos del sector La Higuera también decidieron armar barricadas en la Villa David del Curto.

Junto con esto, en Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti incluso presentó un oficio para que se inicie un procedimiento de investigación y fiscalización a las empresas concesionarias de distribución eléctricas que operan en la Ciudad Jardín, a fin de determinar las eventuales infracciones incurridas con motivo de la demora en la reposición del suministro que afecta a los usuarios de la comuna tras el sistema frontal, el cual fue presentado a la Superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), Marta Cabezas, debido a que hasta la tarde del sábado 18 de julio mantenía a más de 12.000 clientes de la ciudad sin energía eléctrica.

PURANOTICIA