Tras 16 años de espera, proyecto habitacional en Cabildo alcanza un 95% de avance y se acerca a su entrega

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, realizó una visita inspectiva a las obras del proyecto habitacional La Familia, en Cabildo, iniciativa que cuenta con un financiamiento de más de $170 millones por parte del Gobierno Regional, a través del Convenio GORE-MINVU “Barrio y Vivienda Digna”, en su línea de habitabilidad.

La máxima autoridad regional recorrió las obras junto al alcalde Patricio Aliaga y representantes del comité de vivienda "La Familia”, constatando en terreno los avances del proyecto, que ya cuenta con un 95% de ejecución.

Mundaca, señaló que “este es un proyecto por el cual este comité de vivienda ha batallado y luchado por largos 16 años, y hoy día es realidad. Aquí hay 50 casas construidas. El Gobierno Regional ha jugado un rol muy importante a propósito del Convenio GORE-MINVU, donde hemos depositado recursos para habitabilidad, recuperación de espacios públicos, asistencia técnica y apoyo a condominios sociales. Hemos puesto en el Serviu más de 13.800 millones de pesos y acá tenemos alrededor de 4.500 UF, para hacer realidad esto que era un sueño”.

El proyecto habitacional contempla la creación de 50 casas, distribuidas en 20 viviendas de un piso, 28 viviendas de dos pisos y dos viviendas para personas con discapacidad. El conjunto se desarrolla en tres agrupaciones tipo cuadras y áreas verdes en aproximadamente 1.140 m2. Las viviendas de un piso cuentan con una superficie de 49,87 m2, emplazadas en terrenos de 141,05 m2 hasta 141,82. Por su parte, las construcciones de dos pisos consideran una superficie de 60,73 m2, en lotes que fluctúan entre los 115,32 m2 hasta los 151,93. Asimismo, las viviendas con accesibilidad universal cuentan con 57,5 m2 construidos en terreno de 152,83 m2.

Yanet Araya, presidenta del Comité de Vivienda La Familia, comentó que “para nosotros es demasiado importante; imagínese la cantidad de años que llevamos luchando por tener nuestra vivienda. Esto ya está materializado y en un barrio tan bonito, tan acogedor. Estoy muy emocionada, muy agradecida del Gobierno Regional, del alcalde y todas las autoridades que han aportado con un granito de arena”.

Este es un importante proyecto para Cabildo, ya que desde el año 2011 que no se construyen viviendas sociales en la comuna. Por ello, esta obra reafirma el desarrollo de soluciones habitacionales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.

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