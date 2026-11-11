Transportistas mantienen bloqueos parciales en sector Malvilla de la ruta 78 en San Antonio

Las complicaciones para circular por la ruta 78 también se trasladaron a la provincia de San Antonio, donde camioneros se sumaron a la movilización nacional con interrupciones parciales del tránsito en el sector de Malvilla.

La protesta se desarrolla a la altura del kilómetro 101,0, donde los manifestantes mantienen ocupada una pista en cada sentido de circulación.

Mientras algunos camiones se encuentran en la vía de ingreso a la ciudad portuaria, otros transportistas están apostados en dirección de salida de la comuna, reduciendo la capacidad de circulación en ambos sentidos.

La movilización fue convocada por distintas organizaciones del rubro, entre ellas la Confederación Fuerza del Norte, y tiene como principales motivaciones el encarecimiento de los combustibles, especialmente el diésel y el incremento de los costos que debe enfrentar el transporte de carga.

El conflicto se mantiene luego de que las conversaciones con representantes del Gobierno concluyeran sin acuerdos. Frente a este escenario, los dirigentes han manifestado su intención de continuar con las movilizaciones y advirtieron que podrían incorporarse nuevas organizaciones de transportistas.

La situación fue advertida también por la Autopista San Antonio-Santiago, que informó a través de sus redes sociales que "continúan camiones detenidos en el kilómetro 101,0, sector de Malvilla, en ambas direcciones, por paro de camiones. Pista lenta restringida. Conduzca con precaución".

PURANOTICIA