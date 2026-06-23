Transporte en Valparaíso: Diputado Cuello acusa "evidente resistencia" empresarial al pago electrónico

Una severa radiografía a la crisis del transporte público en la región entregó en Puranoticia.cl el diputado Luis Cuello, quien manifestó su profunda preocupación por las sucesivas prórrogas en la modernización del sistema y las complejidades contractuales que mantienen en la incertidumbre a miles de usuarios. El parlamentario centró sus críticas en las empresas de transportes y en la falta de control técnico por parte de las autoridades metropolitanas.

El legislador cuestionó con dureza el nuevo aplazamiento del cobro digital en las micros regionales. Si bien originalmente se había anunciado para el primer trimestre de 2026, los plazos oficiales fueron nuevamente reprogramados para el próximo año. En ese contexto, Cuello afirmó:

"Lamento que una vez más se retrase el pago electrónico. Esto es como ese antiguo cuento: 'ahora sí viene', pero no viene (...) ya queda para el siguiente periodo, el año 2027", fustigó Cuello.

A juicio del diputado, la demora no corresponde a un problema administrativo menor, sino a un conflicto estructural entre el Estado y los operadores privados. En esa línea, agregó:

"Hay una evidente resistencia por parte de la empresa a contar con pago electrónico, eso cambia varias cosas: cambia el sistema de pago a los choferes y creo yo que le da más control por parte de la autoridad, entonces eso genera naturalmente resistencia", acusó.

CRONOLOGÍA DE PROMESAS INCUMPLIDAS

2021: Plazo original para la implementación del pago electrónico ( incumplido ).

Plazo original para la implementación del pago electrónico ( ). 2026: Compromiso de funcionamiento durante el primer trimestre ( postergado ).

Compromiso de funcionamiento durante el primer trimestre ( ). 2027: Nueva fecha fijada por las autoridades regionales.

EL FLANCO REGLAMENTARIO

Otro de los puntos más críticos abordados en la entrevista fue la polémica adjudicación de las últimas licitaciones en la zona del Gran Valparaíso. Cuello calificó como “bien inexplicable” que parte de los recorridos clave hayan sido entregados a operadores con historial de fallas en el servicio.

En ese contexto, apuntó directamente contra la empresa Viña Bus:

"Reitero, lamento que una parte de esta licitación la haya ganado una empresa que es la empresa que ha provocado el problema", sentenció.

Respecto a las denuncias sobre servicios que operarían sin contrato regular tras dictámenes de Contraloría y el desmantelamiento de firmas previas como Fenur, el parlamentario reconoció las limitaciones actuales de fiscalización, aunque insistió en la necesidad de reformas estructurales de largo plazo en el sistema.

"Tenemos un sistema que es muy fragmentado donde hay poderes intermedios que donde se pierde un poco la trazabilidad de la administración de los recursos", explicó respecto a la crisis por el pago de subsidios a los conductores.

Finalmente, Cuello concluyó enfatizando la urgencia de una transformación profunda:

"Tenemos un problema que, si no cambia la perspectiva desde el punto de vista de largo plazo, no se va a resolver (...) tenemos que dar una conversación un poco más larga que implique fortalecer las capacidades de una empresa pública que dé garantías a toda la gente de que va a llegar a su casa", concluyó el diputado Luis Cuello.

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