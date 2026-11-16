Tragedia en Viña del Mar: hallan muerto a joven de 25 años que desapareció tras ser arrastrado por las olas en Caleta Abarca

Un trágico desenlace tuvo el operativo de búsqueda desplegado en el borde costero de Viña del Mar, luego que personal de la Armada encontrara sin vida a Dylan Nicolás Zúñiga, joven de 25 años que desapareció a la altura de la playa Caleta Abarca durante el mediodía del sábado 14 de noviembre.

El hallazgo se concretó cuando una lancha institucional logró recuperar el cuerpo desde el interior del mar, poniendo fin a cerca de 36 horas de rastreo.

La emergencia se originó cuando el joven ingresó al agua junto a una mujer, presuntamente su pareja, en un sector no habilitado para el baño y con fuerte oleaje.

Ambos fueron arrastrados mar adentro por una corriente, aunque testigos lograron auxiliar a la acompañante, quien logró salir del agua en evidente estado de agotamiento.

Desde entonces, la Autoridad Marítima mantuvo un amplio despliegue para dar con el paradero del bañista. El operativo contempló cerca de 80 efectivos, además de embarcaciones y buzos tácticos que participaron en las labores de rastreo.

Cabe recordar que las condiciones meteorológicas dificultaron considerablemente el trabajo de los equipos de emergencia. Las fuertes rachas de viento intensificaron el oleaje y la escasa visibilidad bajo el agua llegó a reducir el campo visual de los buzos a apenas 50 centímetros.

Finalmente, durante la noche de este domingo 15 se concretó la recuperación del cuerpo, cerrando así una búsqueda que mantuvo en alerta a los equipos de emergencia en el litoral viñamarino.

PURANOTICIA