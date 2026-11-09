Tragedia en Santo Domingo abre debate: académico PUCV advierte falencias en seguridad vial y diseño de carreteras

El fatal accidente ocurrido durante el fin de semana en la provincia de San Antonio, específicamente en la Ruta de la Fruta, encendió las alarmas sobre las condiciones de seguridad de las carreteras que registran un alto flujo mixto de vehículos livianos, buses y camiones. El trágico siniestro, que dejó múltiples víctimas fatales, volvió a poner en evidencia las falencias en la infraestructura vial y en los sistemas de seguridad de los vehículos de locomoción colectiva.

Para analizar los factores de riesgo y las lecciones que deja este hecho, conversamos con el ingeniero y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Sebastián Seriani, quien enfatizó en entrevista con Puranoticia.cl que las medidas de prevención deben abordarse desde una perspectiva estructural e integral.

Al ser consultado sobre cómo influye el diseño de las carreteras en la gravedad de los accidentes, el especialista lamentó que sean las tragedias las que impulsen la discusión sobre las condiciones de seguridad vial. "Primero que nada, es lamentable que de alguna manera la tragedia nos obligue a reflexionar sobre el diseño de las carreteras. Es lamentable esperar que sucedan estas cosas para empezar a hablar de estos temas". En ese sentido, el académico sostuvo que la problemática no puede atribuirse únicamente a la conducción o a la fiscalización, sino que también requiere una planificación y operación integral de la infraestructura vial.

Asimismo, el experto abordó las condiciones de seguridad de los buses interurbanos y las deficiencias en elementos fundamentales de protección, advirtiendo que la normativa vigente requiere una revisión profunda. En esa línea, recalcó que las exigencias no deben limitarse al cumplimiento de requisitos mínimos: "Yo creo que no podemos revisar solamente y quedarnos con los mínimos, porque no tiene sentido. Entonces, de alguna manera que hay que ponerse firme con una fiscalización más integral y darnos cuenta de que efectivamente si tenemos que mirar el punto de vista de la seguridad, el cinturón de seguridad es un elemento de varios otros que tenemos que cumplir".

En cuanto a las medidas para reducir la gravedad de los siniestros, Seriani destacó la importancia de incorporar modificaciones físicas en las carreteras que permitan controlar la velocidad, considerando su incidencia en las consecuencias fatales de los accidentes. Al respecto, explicó que un diseño vial adecuado puede influir directamente en el comportamiento de los conductores: "Buenos diseños traen buenos comportamientos. Entonces, si yo puedo, de alguna manera, cambiar el ancho de la pista y tal vez ponerla un poco más angosta en algunos tramos, poner algún lomo de toro, generar algún cruce más seguro para que los peatones puedan cruzar de una parada de bus hacia el otro lado de la vía (...) mejorar las pistas de aceleración y desaceleración en los cruces (...) bajando el impacto de un potencial accidente".

Finalmente, el académico de la PUCV señaló que la coordinación entre la academia y las autoridades es fundamental para avanzar en mejores condiciones de seguridad vial. En ese sentido, planteó que el desafío está en articular medidas de infraestructura, operación y fiscalización que permitan reducir efectivamente el impacto de futuros accidentes en la región.

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