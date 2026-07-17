Tragedia en Santa María: Motociclista fue arrastrado al intentar cruzar el badén en el sector Santa Filomena

Un motociclista fue arrastrado por el caudal del badén en el sector de Santa Filomena en la comuna de Santa María, región de Valparaíso.

La tragedia se produjo cuando la persona intentó cruzar el badén que se activó la tarde de este viernes por la gran cantidad de agua que bajó por las quebradas de los cerros aledaños.

La víctima fue encontrada sin vida tras un operativo de búsqueda desplegado por Bomberos y Carabineros.

Cabe señalar que por el momento, se desconoce identidad de la persona que fue encontrada fallecida durante la noche de este viernes.

PURANOTICIA.





