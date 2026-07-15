Tragedia en feria de Viña del Mar: informe revela que imputado conducía a no menos de 85,5 km/h y queda en prisión preventiva

En prisión preventiva por el plazo de 120 días, tiempo fijado para el desarrollo de la investigación, quedó Jonathan Richards Gaete, cabo de la Armada de Chile de 37 años, quien fue formalizado por su presunta responsabilidad en el atropello múltiple ocurrido el pasado domingo 12 de julio en la feria Caupolicán, en el sector de Achupallas, en Viña del Mar, hecho que dejó seis personas fallecidas y otras siete lesionadas.

La medida cautelar fue decretada por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, luego que la magistrada Pilar Labarca estimara que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Durante la audiencia de formalización, la fiscal jefe de Viña del Mar, Vivian Quiñones, expuso parte de los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, entre ellos registros captados por cámaras de seguridad de la Municipalidad de Viña del Mar.

En ese contexto, señaló que las imágenes muestran que "este vehículo blanco transita por la avenida Alessandri e inicia una trayectoria en dirección hacia donde estaban las personas ofertando productos en la vía pública, y cómo este vehículo ingresa desde la calzada hacia la acera y produce el atropello de las tres primeras víctimas".

Asimismo, indicó que el mismo registro evidencia "el desplazamiento que tiene sobre la acera, atropellando a otras personas y cómo este vehículo termina su dinámica de sinergia y se detiene con los objetos que se encontraban en el lugar, particularmente un paradero que lo detiene y lo deja en la posición final".

La persecutora también se refirió a un segundo registro audiovisual, esta vez correspondiente a cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), explicando que éste "da cuenta de una mirada más amplia de la trayectoria del vehículo, de dónde venía, de cómo este vehículo iba en la primera pista de circulación de la avenida Alessandri, traspasa a la segunda pista, colisiona con una barrera New Jersey existente en el lugar y esa acción detiene de alguna manera su velocidad y continúa la marcha hasta el sector donde se produce el atropello".

Uno de los principales antecedentes expuestos por la Fiscalía apuntó a la velocidad a la que se desplazaba el vehículo. En ese sentido, Quiñones detalló que un informe preliminar elaborado por la Sección Investigadora de Accidentes en el Tránsito (SIAT) concluyó que "de acuerdo a la aplicación del método de proyección de peatones y considerando los antecedentes técnicos disponibles hasta ahora, se determinó que la velocidad del vehículo al momento del atropello resulta compatible con un rango comprendido entre 85,50 kilómetros por hora (km/h) y 102,44 km/h. A partir de estos resultados se puede señalar que la velocidad es no inferior a 85,50 km/h".

Por su parte, el abogado defensor, Gonzalo Yuseff, sostuvo que su representado habría sufrido un problema de salud instantes antes del accidente. Al respecto, explicó que "cuando va llegando a la parte de arriba, él viene conversando por manos libres con su pareja y le manifiesta que 'me siento mal', pero que no puede parar por la neblina. Luego le dice algo así como 'no veo más' y que 'me voy a detener'. Ve un paradero, viene en una pista de circulación y se dirige hasta ahí. Y luego no recuerda lo que ocurrió hasta que es golpeado en el suelo".

El defensor también hizo referencia al parte policial incorporado a la investigación y señaló que en éste se indica que el conductor "'pierde el control del móvil y desvía su desplazamiento hacia la derecha. Atropella a los peatones dos y tres, y luego ingresa con su estructura a la acera, atropellando'". A partir de ello, argumentó que "si él viene consciente y se distrae por A, B o C motivos, va a sentir el puñetazo de su auto que compró con mucho esfuerzo y que no quiere destruir, y va a tratar de activar el freno. Pero él continúa, luego agarra una reja, se pone en el plano y luego agarra un paradero. Si hubiese estado consciente o hubiese distraído, hubiese reaccionado a lo menos con el puñetazo".

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza Pilar Labarca resolvió decretar la prisión preventiva del imputado al estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, descartando el peligro de fuga planteado por la Fiscalía. Con ello, Jonathan Richards Gaete permanecerá privado de libertad en la cárcel de Casablanca mientras se desarrollan las diligencias de una investigación que se extenderá, al menos, por los próximos 120 días.

PURANOTICIA