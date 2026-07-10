Tragedia en Calle Larga: Adolescente de 16 años fallece tras ser atropellado por un camión en la autopista Los Libertadores

Un adolescente de 16 años perdió la vida tras ser atropellado por un camión de transporte internacional en la comuna de Calle Larga.

El accidente se produjo la tarde de este viernes en el cruce del By Pass de la autopista Los Libertadores con San Vicente.

Según consigna Los Andes Online, la tragedia se registró luego de haber chocado la camioneta que conducía contra el cierre perimetral de una empresa y terminara volcando.

El joven salió por sus propios medios del vehículo y cruzó la autopista, siendo impactado por un camión con patente de Argentina, falleciendo en el lugar.

El conductor de la máquina de mayor tonelaje se detuvo y permaneció en el lugar hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Al lugar concurrió personal de Carabineros, Seguridad Municipal de Calle Larga y de emergencia de la autopista.

Cabe señalar que por instrucción del fiscal de flagrancia, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros se constituyó para establecer la dinámica de la tragedia.

(Imagen: Los Andes Online)

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