Trabajadores de la Escuela San Ignacio de Valparaíso critican cierre del establecimiento: “Nos fallaron a toda la comunidad”

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Escuela San Ignacio de Loyola de Valparaíso expresó su profunda preocupación y rechazo ante el anuncio del cierre definitivo del establecimiento educacional, decisión que –según plantean– impacta directamente a la comunidad escolar, a sus trabajadores y a la trayectoria histórica del recinto, que cumple 156 años de existencia.

A través de un comunicado, la organización sindical manifestó que “con profunda tristeza, dolor y consternación nos dirigimos a toda la comunidad educativa de la Escuela San Ignacio de Loyola de Valparaíso, para expresar nuestros sentimientos ante el anuncio del cierre definitivo de nuestra querida institución”, agregando que se trata de una determinación que afecta a estudiantes, familias, trabajadores y trabajadoras, así como a toda la comunidad que ha construido la historia del colegio durante más de un siglo y medio.

En el texto, el sindicato sostuvo además que “manifestamos de manera clara y respetuosa que no compartimos ni estamos de acuerdo con esta decisión, pues consideramos que el cierre de nuestro establecimiento afecta no solo las fuentes laborales de quienes día a día entregaron su compromiso y vocación al servicio de la educación, sino también el proyecto educativo, el sentido de pertenencia y los vínculos humanos que se han forjado a lo largo del tiempo inspirados por el espíritu ignaciano”.

Asimismo, la organización señaló que “creemos firmemente que las comunidades educativas trascienden la infraestructura y los aspectos administrativos. Nuestra escuela ha sido un segundo hogar para generaciones de estudiantes y familias, un espacio de aprendizaje, contención, crecimiento y esperanza”, agregando que sienten que “se pudo hacer más y que nos fallaron a toda la comunidad, a los educadores, a las familias y principalmente a nuestros niños y niñas”, subrayando que el establecimiento ha tenido como misión formar estudiantes que aporten a la sociedad.

Finalmente, indicaron que “buscaremos todas las formas para poder revertir la decisión y agradecemos desde ya todo el apoyo que podamos recibir”, cerrando su declaración con el lema institucional: “Entramos para aprender y salimos para servir”.

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