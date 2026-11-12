Trabajadores contratistas de Enap vuelven a protestar al interior de refinería en Concón

Una nueva movilización de trabajadores de empresas contratistas de Enap se registra este jueves 12 de noviembre en Concón, en medio del conflicto que mantienen por la renovación del Acuerdo Marco que regula sus condiciones laborales y beneficios.

La protesta se desarrolla en las instalaciones de la Refinería Aconcagua, donde los trabajadores denuncian la falta de entendimiento en las conversaciones y acusan que la estatal no estaría respetando el acuerdo ni reconociendo beneficios que, según sostienen, han sido entregados históricamente al personal contratista.

De acuerdo con los antecedentes entregados por los manifestantes, la movilización se produjo luego de que no lograran alcanzar un acuerdo con las empresas contratistas, situación que terminó por motivar una nueva protesta en el recinto.

El conflicto no es nuevo. El pasado jueves 5 de noviembre, cerca de 600 trabajadores contratistas marcharon desde la Refinería Aconcagua hasta la rotonda de Concón, provocando interrupciones de tránsito y atochamientos que alcanzaron los 3 kilómetros.

Aquella movilización también estuvo vinculada a las diferencias por la renovación del Acuerdo Marco, cuyo periodo de vigencia había terminado el 30 de septiembre.

Los manifestantes denunciaron en esa ocasión falta de avances para retomar las conversaciones con Enap. Una semana después, la falta de acuerdo vuelve a expresarse mediante una movilización en las instalaciones de la refinería.

PURANOTICIA